Пять активистов из городского округа Пушкинский получили региональную награду

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
Пять жителей городского округа Пушкинский получили региональную награду за активную деятельность. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава администрации округа Максим Красноцветов.
«Благодарю за неравнодушие к проблемам жителей, вовлеченность и готовность помогать! Мы давно работаем при тесном взаимодействии. Желаю вдохновения и новых трудовых побед», — написал он.По словам главы муниципалитета, всем активистам вручили от губернатора Московской области Андрея Воробьёва уникальные наручные часы с гербом региона.
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Екатерина Шмакова