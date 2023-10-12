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Пятница 13: история суеверия самой «зловещей» даты, приметы

12 октября 2023, 18:36
Фото: iStock/inese2701

Фото: iStock/inese2701

В 2023 году пятница 13-го выпадает на январь и октябрь. Этот день считается несчастливым и все негативные события приписывают «дьявольским проискам». Редакция «Радио 1» расскажет, откуда возникло суеверие, какие существуют приметы и как избежать неприятностей.

Пятница 13: история суеверия


Существует несколько версий суеверия, согласно которому, пятница 13-го считается неудачным днем. Опасения возникли не на пустом месте. В христианских культурах день считают неудачным, потому что именно в пятницу распяли Иисуса Христа. Кроме того, на тайной вечере, где Иисус вкушал вместе с учениками, было 13 апостолов, последним из которых стал предатель Иуда.


Существует еще одно историческое событие, которое связано с этим «дьявольским» числом. В 1307 году король Франции Филипп Красивый отдал приказ схватить всех тамплиеров — членов рыцарского ордена крестоносцев. Все они были сожжены на кострах инквизиции в пятницу 13-го числа.

Этот день также считается днем «двойной неудачи». Все неприятности объясняются совпадением несчастливого дня недели и числа.

Распространению суеверия способствовала культура, а именно произведение американского писателя Томаса Лоусона. Он издал роман «Пятница 13», которое полюбилось читателям и привлекало внимание общественности своим названием, что помогло ему завоевать популярность. Однако трагические события, связанные с суеверием, произошли уже не на страницах романа. В 1907 году судно, названное в честь автора бестселлера Томаса Лоусона, отправилось в первый рейс. До пункта назначения корабль не доплыл. Он затонул у берегов Англии 13 декабря в пятницу. Все пассажиры и экипаж парусника погибли. Страшное событие только укрепило феномен суеверия.

Пятница 13: приметы


Считается, что приметы сбываются, если в них верить и примечать. Однако суеверия, история возникновения которых уходит в далекое прошлое, заставляют прислушаться к преданиям и поверить предкам. Чтобы не накликать беду, в пятницу 13-го не стоит брать в долг или занимать деньги. Плохой приметой считается планирование путешествий, дальняя дорога, любые ссоры или конфликты, вступление в брак. Начинать новые дела и совершать крупные покупки тоже не стоит.

В этот день строго запрещено прихорашиваться перед зеркалом. В день «мракобесия» за спиной отражения может появиться двойник и утащить. Устраивать гуляния в пятницу 13-го тоже нельзя. Чрезмерное веселье обернется слезами.

Пятница 13: интересные факты


Этот день считается неудачным во всем мире. Независимо от религии и нации люди опасаются неприятностей и невольно следуют суевериям. Так, крупные отели «пропускают» 13 этаж, потому что никто не хочет на нем жить, а авиакомпании не маркируют 13 ряд в салоне — после 12-го сразу идет 14-й.

Самой «боящейся» пятницу 13-го нацией считается Америка. В этот день страна несет большие убытки. Люди боятся выходить из дома, торговые центры пустуют, магазины и общепиты остаются без выручки.

Однако пятница 13-го не для всех «ужасный» день. Хакеры полюбили «дьявольское число» и согласно статистике, именно на этот день приходится самое большое количество киберпреступлений.

Какие бы события в прошлом не происходили в пятницу 13-го, нужно помнить, что приметы сбываются, если в них верить. Чтобы сделать этот день удачным, нужно придумать свои собственные суеверия и тогда, пятница 13 может стать самым счастливым днем в жизни.

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«Эль Аль» впервые за долгие годы выполнит рейс в субботу
12 октября 2023, 19:23

Фото: istockphoto.com/Bogdan Khmelnytskyi

Израильский национальный авиаперевозчик «Эль Аль» впервые более чем за 40 лет выполнит рейс в субботу.
Уточняется, что в субботу – Шабат, когда евреям рекомендуется воздерживаться от работы.

Кроме этого, как уточняет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.», на двух самолетах Boeing 787 в Израиль вернут призванных на срочную военную службу резервистов из Нью-Йорка и Бангкока.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания Red Wings увеличит количество рейсов в Израиль. Так, с 11 по 16 октября авиакомпания будет совершать дополнительный «вывозной» рейс для эвакуации граждан России. Самолёт будет следовать по маршруту «Тель-Авив – Москва (аэропорт Жуковский)» с остановкой в аэропорте города Махачкала. Вылеты назначены на 14:00 в течение шести дней.

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#израиль
#аэропорт рейсы
#авиакомпания
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Вице-президент Всемирного еврейского конгресса Шифрин объявлен в розыск МВД РФ
МВД РФ объявило в розыск бизнесмена украинского происхождения Эдуарда Шифрина
12 октября 2023, 18:59

Фото: istockphoto/alfexe

МВД РФ объявило в розыск бизнесмена украинского происхождения, вице-президента Всемирного еврейского конгресса Эдуарда Шифрина по статье Уголовного кодекса. По какой именно статье, в ведомстве не уточнили.
Шифрин получил гражданство РФ по указу президента России Владимира Путина в октябре 2016 года. Однако в 2022 году после начала спецоперации бизнесмен подал заявление в посольство РФ об отказе от российского гражданства. Уже тогда он постоянно проживал за границей. Как сообщает телеграм-канал Readovka, Шифрин объявлен в розыск за хищение $11 млн у кипрской компании. Разыскивают его и на самом Кипре, где его также хотят судить за мошенничество при продаже «Запорожстали».

Известный как близкий друг Зеленского, Шифрин более всего прославился тем, что во время продажи металлургического завода пытался надуть Рината Ахметова и российский ВТБ, выдавший кредит на покупку предприятия. Считается, что на счетах его компаний оседают средства, наворованные Зеленским из бюджета Украины. Странно, что на Украине Шифрин не преследуется — известно, что президент Незалежной не прочь упратать своих бывших корешей за решетку.

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#рф
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Милонов: Уехавшие в Израиль «звёзды» сами на себя наложили проклятие
12 октября 2023, 18:32

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов заявил, что уехавшие в Израиль после начала спецоперации знаменитости трусливо и подло предали Родину.
По его мнению, души их черны.

«Нет и не будет у них больше дома, они вечные изгнанники, бродяги. Сами на себя наложили несмываемое проклятие трусливого и подлого предательства своей родины. Их души настолько черны и отравлены злобой, что кроме зла там нет ничего», — высказал своё мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов получил звание лейтенанта во время службы в зоне СВО. Он отметил, что для него большая честь носить такое звание.

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#депутат
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#селебрити
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В Госдуме хотят создать группу для разработки мер ответственности для релокантов
Депутат Хамзаев: в ГД нужно создать группу для разработки мер для релокантов
12 октября 2023, 18:31

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме необходимо создать рабочую группу, которая займётся выработкой дополнительных мер ответственности для вернувшихся в Россию релокантов. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Как он рассказал РИА Новости, рабочая группа сможет привлекать к ответственности вернувшихся в страну россиян, которые ранее негативно отзывались о России. 

Хамзаев отметил, что согласно Конституции, релоканты являются гражданами России. Однако по моральным принципам их можно назвать предателями своей родины. 

Он подчеркнул, что предполагает попытки таких людей избежать ответственности. Именно для того, чтобы не допустить такой возможности и будет создана группа депутатов, которые будут контролировать, чтобы закон в отношении вернувшихся россиян работал наиболее жёстко. 

Ранее стало известно, что зампред комитета по обороне Юрий Швыткин призвал проверить российских звёзд-релокантов по факту финансирования украинской армии.

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#госдума
#россияне
#закон
#депутаты
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В Госдуме призвали проверить звезд-релокантов на предмет финансирования ВСУ
Депутат Швыткин призвал проверить релокантов на предмет финансирования ВСУ
12 октября 2023, 18:20

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Зампред комитета по обороне Юрий Швыткин считает, что российских звезд-релокантов необходимо проверить на предмет финансирования ВСУ. Передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Из документа следует, что необходимо запросить в Генеральной прокуратуре РФ информацию об административных и уголовных делах за дискредитацию ВС РФ известных лиц.

«Привлечь к ответственности лиц, публично дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации, а также финансирующих Вооруженные силы Украины, провести проверку по прилагаемым материалам в отношении лиц, публично совершавших вышеуказанные противоправные деяния», - гласит документ.

В частности это касается Ивана Урганта, Михаила Фридмана, Максима Галкина*, Александра Реввы, Юрия Кудряшова, Александра Гудкова, Руслана Усачева и Александра Васильева. 

Подчеркивается, что все эти лица не будут нести никакой ответственности при возвращении на родину и остаются безнаказанными. Однако российские общество эти возмущено.

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#общество
#депутат
#вс рф
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Украинцев предупредили о длительном отключении электричества зимой
Глава Минэнерго Украины Галущенко: возможны длительные блэкауты зимой
12 октября 2023, 18:07

Фото: iStock/TebNad

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил жителей о возможных длительных отключениях электроэнергии предстоящей зимой. Об этом в своём Telegram-канале сообщает издание «Страна».
Он отметил, что блэкауты ожидаются только в том случае, если будут осуществляться удары, создающие угрозу для энергосистемы Украины. При этом «Укрэнерго» готовится к тому, чтобы как можно быстрее восстанавливать систему при возникновении таких ситуаций.

Ранее Галущенко призвал жителей приобрести автономные генераторы, чтобы иметь некоторый запас электроэнергии на случай отключения общей системы. 

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#украина
#электричество
#отключение
#министерство
#энергетика
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В Подмосковье для школьников Донбасса собрали 103 тыс книг
12 октября 2023, 17:50

Фото: Минобразования МО

Более 100 тыс книг из учебной программы собрали в Московской области в ходе акции «Литература – школам Донбасса». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
Акция проходила с 12 сентября. В ней участвовали дети, родители и другие неравнодушные жители Подмосковья. На базе школ и муниципальных библиотек был организован гуманитарный сбор художественной литературы.
«Благодаря акции для школьников ДНР удалось собрать 103 тыс книг из учебной программы. Это сказки, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводит пресс-служба.
В ближайшее время литературу доставят в Донецкую Народную Республику. Оно пополнит фонды школьных библиотек.

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#московская область
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В Петербурге могут построить новые автовокзалы
12 октября 2023, 17:33

Фото: istockphoto.com/m-gucci

В районе станций метро «Парнас» и «Купчино» Санкт-Петербурга могут построить два новых автовокзала.
С соответствующим предложением выступили сами жители города. Так, петербуржцы внесли более 9 тыс. предложений в Генеральный план развития города.

Главный градостроитель Научно-исследовательского и проектного центра Генерального плана Петербурга Юрий Бакей отметил, что из всего количества обращений было рассмотрено 726 предложений граждан, касающихся транспортной инфраструктуры.

«В соответствии с Концепцией развития транспортной системы Петербурга планируется размещение двух автовокзалов в районе станций метро «Парнас» и «Купчино», пять автобусных парков, 6 трамвайных парков/депо, 39 транспортно-пересадочных узлов», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Бакей.

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#город
#транспорт
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Запашный: Законопроект о запрете использовать животных в цирке не пройдёт
12 октября 2023, 17:15

Фото: istockphoto.com/OxAvdeenko

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный выразил уверенность в том, что внесённый в Госдуму законопроект о запрете использовать животных в цирке не пройдёт, поскольку он является лишь пиаром.
«Я считаю, что кто-то из депутатов просто решил попиариться «на жареном», поэтому уверен, что такой законопроект не пройдёт. Как показывали опросы Росстата, среди молодёжи цирки по популярности стоят на втором месте после зоопарков, а кино и театры — на третьем и четвертом месте», — пояснил в беседе с NEWS.ru Запашный.

Он также отметил, что в России и нет цирковых коллективов, которые работали бы без животных, а также не согласился с позицией о том, что людям больше по душе выступления акробатов и клоунов, нежели животных.

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#законопроект
#цирк
#животные
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