Пятница 13: история суеверия самой «зловещей» даты, приметы

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В 2023 году пятница 13-го выпадает на январь и октябрь. Этот день считается несчастливым и все негативные события приписывают «дьявольским проискам». Редакция «Радио 1» расскажет, откуда возникло суеверие, какие существуют приметы и как избежать неприятностей.
Пятница 13: история суеверия
Существует несколько версий суеверия, согласно которому, пятница 13-го считается неудачным днем. Опасения возникли не на пустом месте. В христианских культурах день считают неудачным, потому что именно в пятницу распяли Иисуса Христа. Кроме того, на тайной вечере, где Иисус вкушал вместе с учениками, было 13 апостолов, последним из которых стал предатель Иуда.
Этот день также считается днем «двойной неудачи». Все неприятности объясняются совпадением несчастливого дня недели и числа.
Распространению суеверия способствовала культура, а именно произведение американского писателя Томаса Лоусона. Он издал роман «Пятница 13», которое полюбилось читателям и привлекало внимание общественности своим названием, что помогло ему завоевать популярность. Однако трагические события, связанные с суеверием, произошли уже не на страницах романа. В 1907 году судно, названное в честь автора бестселлера Томаса Лоусона, отправилось в первый рейс. До пункта назначения корабль не доплыл. Он затонул у берегов Англии 13 декабря в пятницу. Все пассажиры и экипаж парусника погибли. Страшное событие только укрепило феномен суеверия.
Пятница 13: приметы
Считается, что приметы сбываются, если в них верить и примечать. Однако суеверия, история возникновения которых уходит в далекое прошлое, заставляют прислушаться к преданиям и поверить предкам. Чтобы не накликать беду, в пятницу 13-го не стоит брать в долг или занимать деньги. Плохой приметой считается планирование путешествий, дальняя дорога, любые ссоры или конфликты, вступление в брак. Начинать новые дела и совершать крупные покупки тоже не стоит.
В этот день строго запрещено прихорашиваться перед зеркалом. В день «мракобесия» за спиной отражения может появиться двойник и утащить. Устраивать гуляния в пятницу 13-го тоже нельзя. Чрезмерное веселье обернется слезами.
Пятница 13: интересные факты
Этот день считается неудачным во всем мире. Независимо от религии и нации люди опасаются неприятностей и невольно следуют суевериям. Так, крупные отели «пропускают» 13 этаж, потому что никто не хочет на нем жить, а авиакомпании не маркируют 13 ряд в салоне — после 12-го сразу идет 14-й.
Самой «боящейся» пятницу 13-го нацией считается Америка. В этот день страна несет большие убытки. Люди боятся выходить из дома, торговые центры пустуют, магазины и общепиты остаются без выручки.
Однако пятница 13-го не для всех «ужасный» день. Хакеры полюбили «дьявольское число» и согласно статистике, именно на этот день приходится самое большое количество киберпреступлений.
Какие бы события в прошлом не происходили в пятницу 13-го, нужно помнить, что приметы сбываются, если в них верить. Чтобы сделать этот день удачным, нужно придумать свои собственные суеверия и тогда, пятница 13 может стать самым счастливым днем в жизни.
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