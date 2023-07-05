Работа сайта и приложения РЖД возобновилась после хакерской атаки

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Работу сайта и мобильного приложения РЖД восстановили после хакерской атаки.
Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга.
В РЖД уточнили, что из-за повышенной нагрузки, которую вызвали злоумышленники, сервисы компании работают медленнее, чем обычно.
Напомним, днём 5 июля сайт и приложение РЖД оказались атакованы хакерами. Работа сервисов была временно прекращена. Но на билетных кассах на вокзалах и станциях это не отразилось.
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«Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки», - сообщили в компании.
Напомним, днём 5 июля сайт и приложение РЖД оказались атакованы хакерами. Работа сервисов была временно прекращена. Но на билетных кассах на вокзалах и станциях это не отразилось.
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Мария Фирсова