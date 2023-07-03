Работать постепенно, в любви быть сдержанными: гороскоп с 3 по 9 июля

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О положительных аспектах недели, которая начинается с Полнолуния в Козероге специально для «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Полная Луна расположится гармонично, поэтому в деловой сфере можно не торопиться. Желательно действовать постепенно. Ради карьерной перспективы надо выполнять работу качественно и с удовольствием.
В любви хорошо ориентироваться на долгосрочность и серьёзность. Можно проявлять сдержанность и осторожность. Хороший период для начала значимых взаимоотношений.
В вопросах здоровья лучше быть ответственными и не проявлять беспечность. Благоприятны диеты.
Овен найдёт необходимые решения и новые возможности. Ему нужно исключить суету и сохранять привычный распорядок дня.
Телец сможет найти много поводов для позитивной самооценки и для гордости.
Близнецам хорошо будет даваться планирование, и они смогут оптимистично и очень рационально взглянуть в будущее.
Рак убедится в своем авторитете. Его успехи заметят. Он может рассчитывать на прибыль.
У Льва удачный период. Ему благоприятно учиться новому, проявлять любознательность и общительность.
Дева может завести полезные и нужные знакомства. Она увлечёт окружающих своими идеями.
У Весов будет много энергии. Они реализуют большую часть своих дел. В любви они станут чувственнее и ощутят взаимный интерес.
Скорпиону надо быть готовым обходить конфликты. Положиться лучше всего на своё обаяние и личные симпатии.
Стрельцу нужно находить выгоду и пользу во всех ситуациях. Он будет предприимчив и жизнерадостен.
Козерогу полезно бывать в дружеской компании. Добрая атмосфера, поддержка и любовь ему сейчас необходимы.
Водолею не стоит принимать важные решения до выходных. Ему надо найти время на полноценный отдых и не переутомляться.
Рыб ждёт успех. Они смогут проявить и реализовать свои таланты. Окружающие их высоко оценят.
В любви хорошо ориентироваться на долгосрочность и серьёзность. Можно проявлять сдержанность и осторожность. Хороший период для начала значимых взаимоотношений.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овен найдёт необходимые решения и новые возможности. Ему нужно исключить суету и сохранять привычный распорядок дня.
Телец сможет найти много поводов для позитивной самооценки и для гордости.
Близнецам хорошо будет даваться планирование, и они смогут оптимистично и очень рационально взглянуть в будущее.
Рак убедится в своем авторитете. Его успехи заметят. Он может рассчитывать на прибыль.
У Льва удачный период. Ему благоприятно учиться новому, проявлять любознательность и общительность.
Дева может завести полезные и нужные знакомства. Она увлечёт окружающих своими идеями.
У Весов будет много энергии. Они реализуют большую часть своих дел. В любви они станут чувственнее и ощутят взаимный интерес.
Скорпиону надо быть готовым обходить конфликты. Положиться лучше всего на своё обаяние и личные симпатии.
Стрельцу нужно находить выгоду и пользу во всех ситуациях. Он будет предприимчив и жизнерадостен.
Козерогу полезно бывать в дружеской компании. Добрая атмосфера, поддержка и любовь ему сейчас необходимы.
Водолею не стоит принимать важные решения до выходных. Ему надо найти время на полноценный отдых и не переутомляться.
Рыб ждёт успех. Они смогут проявить и реализовать свои таланты. Окружающие их высоко оценят.
Андрей Гаврилов