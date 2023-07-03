Работать постепенно, в любви быть сдержанными: гороскоп с 3 по 9 июля





Особые рекомендации для каждого знака зодиака

Полная Луна расположится гармонично, поэтому в деловой сфере можно не торопиться. Желательно действовать постепенно. Ради карьерной перспективы надо выполнять работу качественно и с удовольствием.В любви хорошо ориентироваться на долгосрочность и серьёзность. Можно проявлять сдержанность и осторожность. Хороший период для начала значимых взаимоотношений.В вопросах здоровья лучше быть ответственными и не проявлять беспечность. Благоприятны диеты.найдёт необходимые решения и новые возможности. Ему нужно исключить суету и сохранять привычный распорядок дня.сможет найти много поводов для позитивной самооценки и для гордости.хорошо будет даваться планирование, и они смогут оптимистично и очень рационально взглянуть в будущее.убедится в своем авторитете. Его успехи заметят. Он может рассчитывать на прибыль.удачный период. Ему благоприятно учиться новому, проявлять любознательность и общительность.может завести полезные и нужные знакомства. Она увлечёт окружающих своими идеями.будет много энергии. Они реализуют большую часть своих дел. В любви они станут чувственнее и ощутят взаимный интерес.надо быть готовым обходить конфликты. Положиться лучше всего на своё обаяние и личные симпатии.нужно находить выгоду и пользу во всех ситуациях. Он будет предприимчив и жизнерадостен.полезно бывать в дружеской компании. Добрая атмосфера, поддержка и любовь ему сейчас необходимы.не стоит принимать важные решения до выходных. Ему надо найти время на полноценный отдых и не переутомляться.ждёт успех. Они смогут проявить и реализовать свои таланты. Окружающие их высоко оценят.