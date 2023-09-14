Работы по благоустройству дворов в Дмитровском округе близятся к завершению

Фото: администрация Дмитровского г. о.
Комплексное благоустройство дворов в Дмитровском городском округе завершили на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Работы уже окончены в 19 дворах. Так, в посёлке Икша и в Яхроме обустроены современные детские площадки. А в микрорайоне Аверьянова заменено асфальтовое покрытие, появилось больше парковочных мест.
Голосование за включение дворов в программу благоустройства проходило на портале «Добродел». Комплексное благоустройство включает установку детских игровых площадок, урн и скамеек, организацию парковочных мест.
Список адресов благоустройства дворов на текущий год можно найти на сайте в разделе «Комфортная среда».
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«Благоустройство – одни из самых актуальных запросов у жителей. В прошлом году мы комплексно благоустроили 25 дворов. 12 из них жители определили сами голосованием на портале «Добродел». В этом году приведём в порядок 20 дворов», – рассказал глава городского округа Илья Поночевный.
Список адресов благоустройства дворов на текущий год можно найти на сайте в разделе «Комфортная среда».
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Лора Луганская