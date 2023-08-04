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Работы по обновлению пруда в деревне Рыльково близятся к завершению

04 августа 2023, 20:35

Фото: Telegram-канал администрации Можайского г. о.

На пруду в деревне Рыльково завершается очистка акватории. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Можайского городского округа.
Специалисты с помощью плавающего экскаватора поднимают со дна бытовой мусор, убирают мелколесье, кустарники, камыши и валежник. Работы проводятся по губернаторской программе «100 прудов и озёр».

Отмечается, что благодаря этой программе за два года в Можайске были очищены пруды на улице Говорова, а также в Уваровке на улице Дрейман. Водоёмы для очистки выбирали жители путём голосования на региональном портале «Добродел».


Все работы проводятся под контролем и жителей деревни Рыльково.

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#городской округ можайск
#пруд
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
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Российский космонавт Гребёнкин полетит вместе с экипажем NASA на МКС
04 августа 2023, 21:06

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

NASA назвало членов экипажа восьмой регулярной миссии пилотируемого корабля Crew Dragon.
На корабле компании SpaceX на МКС отправятся командир экипажа Мэттью Доминик, пилот Майкл Барратт, специалист миссии Дженетт Эппс (NASA) и специалист миссии Александр Гребёнкин («Роскосмос»).

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрёстных перелётах трёх российских космонавтов на корабле Crew Dragon и трёх американских космонавтов на корабле «Союз МС».

1 марта текущего года компании приняли решение расширить соглашение и дополнительно запустить Александра Гребёнкина для совместной работы с американскими астронавтами. Полёт состоится в начале 2024 года.

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#космонавт
#роскосмос
#мкс
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Ватикан больше тысячи лет ошибочно называл Марию Магдалину блудницей
04 августа 2023, 20:34

Фото: РИА Новости/Алексей Бушкин

Сегодня, 4 августа, православные отмечают День памяти Марии Магдалины. Ученые-библеисты привели доказательства того, что Ватикан более тысячи лет ошибочно считал равноапостольную святую падшей женщиной, которая затем раскаялась.
В главном и наиболее достоверном источнике о жизни Иисуса Христа и его последователей — святом Евангелии — Мария Магдалина упоминается всего шесть раз. И ни там, ни в более поздних церковных преданиях нет никаких упоминаний о том, что она была проституткой. Однако творцы Старого Света называли ее «святой блудницей».

Все дело в ошибке одного из понтификов. В 591-м году римский папа Григорий Великий составил для паствы послание, в котором проанализировал один из эпизодов. Незадолго до распятия к Иисусу, возлежавшем в доме фарисея, пришла грешница. Она омыла его ноги слезами, вытерла волосами и смазала миром. Христос отпустил ей грехи. Звали женщину Марией из Вифании. Папа Григорий невольно отождествил ее с Марией Магдалиной. Современные ученые-библеисты также считают, что в этом случае произошло как бы наложение одного образа на другой.

Мария Магдалина внесла огромный вклад в распространение христианского вероучения. За это в Церкви ее удостоили титула равноапостольной.

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#дело
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Парламентское собрание будет искать детей, которых увозили из ДНР в неизвестном направлении
04 августа 2023, 20:15

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей разберётся, где находятся сироты, которых увозили из ДНР. Об этом в своём Telegram-канале сообщила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Она отметила, что детей-сирот вывозили на Западную Украину, а затем в Европу, об их дальнейшем местонахождении ничего неизвестно. Сейчас комиссия ставит перед собой цель – найти этих детей, помочь их родственникам, а также обеспечить реабилитацию детям, пострадавшим от обстрелов.

Также она добавила, что комиссия вместе с советником главы ДНР по правам ребёнка Элеонорой Федоренко посетила обстрелянный ВСУ дом в Мариуполе. Там пропали без вести несколько семей, тел которых не нашли после разбора завалов. Родственники надеются, что они ещё живы.

Кузнецова заключила, что цель этой комиссии – это защита истины, и многие представители других государств поддерживают их в этом.

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#комиссия
#днр
#дети-сироты
#россия
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Путин подписал закон о переводах без комиссии между своими счетами
04 августа 2023, 19:38

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Путин подписал закон, разрешающий переводить до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами. Документ опубликован на портале правовой информации.
Уточняется, что новый закон будет действовать при переводах по номеру телефона через Систему быстрых платежей или по номеру счёта. Если клиент собирается переводить деньги по номеру карты или в отделении банка, с него по-прежнему будет взиматься комиссия.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что нововведение привлечёт большее количество людей к онлайн-переводам. А в Банке России уточнили, что это более удобная процедура, поскольку переводы через банк слишком затратны по времени, а при переводах по номеру карты не всегда можно увидеть её владельца.

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#банк
#деньги
#комиссия
#счёт
#владимир путин
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Физик Семенова рассказала об опасности оставления зарядного устройства в розетке
04 августа 2023, 19:34

Фото: istockphoto/isayildiz

Люди часто ленятся вынимать зарядное устройство для мобильного телефона из розетки. Физик Мария Семенова рассказала, к каким неприятным и опасным последствиям это может привести.
В беседе с изданием Sport24 специалист отметила, что прежде всего необходимо подумать о правилах пожарной безопасности. Любые приборы без предохранителя, которые в данный момент не используются, должны быть отсоединены от электрической сети. Оставлять зарядное устройство в розетке опасно. Человек не может знать все проводки в квартире, где может произойти короткое замыкание, которое может ударить током или привести у возгоранию.

Кроме того, зарядное устройство, оставленное в розетке, портится. Оно будет все хуже и дольше заряжать телефон и в конце концов придется покупать новое. К тому же, продолжает идти электрический процесс и счетчик будет крутиться независимо от того, подключен телефон к зарядке или нет. Конечно, не в таких объемах, как во время процесса заряжания, но электроэнергия все равно будет расходоваться. Причем абсолютно впустую.

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#телефон
#человек
#электроэнергия
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Украинские дипломаты не хотят возвращаться в страну
«Зеркало недели»: На Украину не вернулись до 60 процентов дипломатов
04 августа 2023, 19:18

Фото: iStock/JARAMA

Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться в страну из зарубежных командировок, сообщает «Зеркало недели».
«С начала 2022 года из посольств Украины за рубежом не вернулись от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств, однако на практике эти цифры могут быть еще большими», - прокомментировали ситуацию в издании.  

К примеру, из США в прошлом году должны были вернуться 20 сотрудников, однако, вернулся только один.  

По мнению журналистов, эта ситуация как нельзя лучше демонстрирует несостоятельность властей Украины.   

Ранее в Bloomberg заявили, что Украина нуждается в том, чтобы покинувшие ее женщины, вернулись назад. При этом, в Bloomberg пообщались с некоторыми женщинами, покинувшими страну, и выяснили, что домой они совсем не торопятся. Большинство из них заявляют, что совершенно комфортно чувствуют себя в европейских странах.

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#дипломат
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На этой неделе в Тверской области химикатами отравились двое малолетних детей
04 августа 2023, 19:07

Фото: istockphoto/AntaresNS

В Детскую областную клиническую больницу (ДОКБ) Твери на этой неделе были доставлены двое детей до трех лет с тяжелыми отравлениями. Врачи напоминают родителям, что любые химикаты и опасные вещества должны храниться в недоступном для малышей месте.
Один ребенок, двухлетняя девочка из Западной Двины, съела кристаллы перманганата калия (бытовое название — марганцовка). Она получила сильные ожоги ротовой полости, носоглотки и пищевода. Сейчас девочка находится в реанимации, врачи борются за ее жизнь, сообщает сетевое издание «Афанасий Бизнес».

Мальчик в возрасте год и восемь месяцев в Торопецком районе проглотил крысиный яд. После промывания желудка ребенок оставлен в больнице под присмотром врача-реаниматолога. Обоих маленьких пациента были доставлены в ДОКБ вертолетами санитарной авиации.

Медики напоминают, что дети очень любопытны и любые цветные кристаллы, красивые таблетки, жидкости в ярких баночках воспринимают как еду и прежде всего тащат в рот. Все бытовые химикаты, лекарства, другие опасные вещества нужно убирать в такое место, где ребенок не сможет их достать.

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#девочка
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«Корса» и её дивизион в Горловке: почему Ольгу Качуру на Украине боятся и после смерти
Ольга «Корса»: биография, служба в дивизии и гибель
04 августа 2023, 19:06

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Ольга Качура, известная также под прозвищем «Корса», является выдающейся фигурой в истории Донецкой Народной Республики (ДНР). Она активно участвовала в боевых действиях против Украины с апреля 2014 года и была одной из основательниц воинских формирований ДНР.

Кто такая «Корса»: биография полковника Ольги Качуры

Детство Ольги Качуры

Ольга Качура родилась в 1970 году в городе Донецке. Выбирать девушке будущую профессию не пришлось, всё и так было решено, ведь в её семье 12 военнослужащих. Качура отучилась на юридическом факультете и на кафедре компьютерных наук и технологий. Учёбу она совмещала с военной кафедрой, где изучала системы наведения баллистических ракет. В результате Качура получила специальность «Разработчик программного обеспечения для систем наведения баллистических ракет».

Работа после института

После окончания университета Ольга долгое время служила в органах внутренних дел Украины. Сначала она была простым следователем, а затем поднялась до заместителя начальника отдела — начальника штаба Кировского районного отдела Донецкого городского управления милиции.

Личная жизнь «Кросы»

Ольга Качура была замужем, воспитала двоих детей, включая свою дочь Елену (Алёну) Карабет и приёмного сына Сергея. Мальчика она усыновила после того, как забрала его из обстрелянного детдома в Горловке, где он находился с самого рождения. Официальное усыновление состоялось 8 марта 2015 года. Её дочь Елена также служила в дивизионе вместе с матерью, её позывным был «Алёшка». Ольга Качура была увлечена верховой ездой и пауэрлифтингом, а также возглавляла федерацию пауэрлифтинга в Горловке. Она также выразила желание закончить учёбу в Донбасской аграрной академии и заниматься животноводством после окончания боевых действий. Кроме того, она увлекалась рыбалкой и считала её идеальным способом провести свободное время.

«Корса» — единственная женщина-командир в ДНР

Боевой путь Качуры начался в апреле 2014 года в Славянске, где она возглавляла подразделение реактивной артиллерии. Год спустя Корса получила звание полковника. В том же 2014 году Качура выступил на стороне ополчения ДНР и стояла у истоков создания народной милиции ДНР. Она была единственной женщиной-командиром артиллерийского дивизиона ДНР, которая участвовала в боевых действиях в течение восьми лет. Она служила в мотострелковой бригаде «Беркут» и командовала дивизионом РСЗО БМ-21 «Град» в Горловке. Она также воевала в Иловайске, Дебальцево, Углегорске, Мариновке, Авдеевке. Несколько раз получала травмы, но возвращалась в команду.

Украинские власти объявили Качуру в розыск, обвинив её в участии в незаконных вооружённых формированиях и государственной измене. Девушку также обвинили в совершении преступлений во время боевых действий, включая обстрелы гражданских населённых пунктов и гибель мирных жителей. Её имя упоминалось зарубежными СМИ под прозвищами «Леди смерть» и «Волчица».

Покушения и гибель Ольги Качуры

За всё время своей службы Качура пережила три покушения. 3 августа 2022 года Ольга Качура погибла в городе Горловка в результате обстрела со стороны ВСУ. Сообщалось, что в автомобиль, где находилась «Корса», попал снаряд из украинской ракеты, в результате чего погибли Ольга Качура и ещё один человек.

В знак признания её подвига 3 августа 2022 года глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание Героя Донецкой Народной Республики. 4 августа 2022 года президент РФ Владимир Путин также посмертно присвоил Ольге Качуре звание Героя России и вручил медаль «Золотая звезда» её дочери.

Артиллерийский дивизион «Корса» в Горловке: что с ним сейчас

Информации о РСЗО БМ-21, которым «Корса» руководила восемь лет практически нет.  Однако по последним данным, Киев перебросил дивизион реактивной артиллерии под Артёмовск.

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#военные
#женщина
#ракеты
#днр
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Организаторы выставки «Россия» предложили составить это слово из букв разных эпох
04 августа 2023, 19:00

Фото: пресс-служба выставки

Организаторы Международной выставки-форума «Россия» предложили придать названию страны неповторимое звучание. Для этого нужно перейти на сайт выставки и составить свой вариант слова «Россия» из букв разных эпох.
«Каждый видит образ своей родины по-своему, каждый наделяет это слово особым смыслом и ассоциирует с чем-то самобытным, родным и близким. В наших силах – придать России уникальное, неповторимое звучание», – говорится в сообщении пресс-службы выставки.  
Там пообещали опубликовать самые популярные сочетания на сайте

Международная выставка-форум «Россия» будет проходить на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля. Она организована по указу президента Владимира Путина. Ранее «Радио 1» сообщало, что Подмосковье представит на ней свои достижения. 
 
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#вднх
#россия
#подмосковье
#московская область
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