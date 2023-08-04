Работы по обновлению пруда в деревне Рыльково близятся к завершению

Фото: Telegram-канал администрации Можайского г. о.
На пруду в деревне Рыльково завершается очистка акватории. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Можайского городского округа.
Специалисты с помощью плавающего экскаватора поднимают со дна бытовой мусор, убирают мелколесье, кустарники, камыши и валежник. Работы проводятся по губернаторской программе «100 прудов и озёр».
Отмечается, что благодаря этой программе за два года в Можайске были очищены пруды на улице Говорова, а также в Уваровке на улице Дрейман. Водоёмы для очистки выбирали жители путём голосования на региональном портале «Добродел».
Все работы проводятся под контролем и жителей деревни Рыльково.
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Отмечается, что благодаря этой программе за два года в Можайске были очищены пруды на улице Говорова, а также в Уваровке на улице Дрейман. Водоёмы для очистки выбирали жители путём голосования на региональном портале «Добродел».
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Лора Луганская