Работы по рекультивации полигонов «Талдомский» и «Заволенье» завершены

Фото: Минэкологии МО
В Подмосковье завершились работы по рекультивации полигонов твёрдых коммунальных отходов «Талдомский» и «Заволенье», сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. Там оценили ход работ на полигонах ТКО в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
«Работы проводятся в соответствии с утверждёнными графиками. Сейчас идёт приёмка работ на полигонах «Заволенье» в Орехово-Зуевском городском округе и «Талдомский». Ближе всех к финишу работы на полигонах «Поварово» в Солнечногорске и «Ядрово» Волоколамске», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Он также сообщил, что из шести объектов, где рекультивация продолжается, на трёх процент выполнения работ превышает 70%. Это полигоны «Егорьевский», «Воловичи» в Коломне и «Сафоново» в Раменском.
В министерстве напомнили, что в регионе рекультивируют 10 объектов накопленного вреда. На четырёх из них работы должны завершить до конца года.
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Лора Луганская