Радио1
Главная / Новости / Общество/ Работы по рекультивации полигонов «Талдомский» и «Заволенье» завершены

Работы по рекультивации полигонов «Талдомский» и «Заволенье» завершены

10 октября 2023, 19:29
Фото: Минэкологии МО

Фото: Минэкологии МО

В Подмосковье завершились работы по рекультивации полигонов твёрдых коммунальных отходов «Талдомский» и «Заволенье», сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. Там оценили ход работ на полигонах ТКО в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
«Работы проводятся в соответствии с утверждёнными графиками. Сейчас идёт приёмка работ на полигонах «Заволенье» в Орехово-Зуевском городском округе и «Талдомский». Ближе всех к финишу работы на полигонах «Поварово» в Солнечногорске и «Ядрово» Волоколамске», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Он также сообщил, что из шести объектов, где рекультивация продолжается, на трёх процент выполнения работ превышает 70%. Это полигоны «Егорьевский», «Воловичи» в Коломне и «Сафоново» в Раменском.


От 30 до 38% работ завершено на полигонах «Шатурский», «Лесная» в Серпухове и «Непейно» в Дмитровском округе. Рекультивация этих объектов завершится в 2024 году.

В министерстве напомнили, что в регионе рекультивируют 10 объектов накопленного вреда. На четырёх из них работы должны завершить до конца года.

Читайте также:

Рекультивация полигона «Ядрово» вышла на финишный этап

Рекультивацию ТКО «Талдомский» завершат в нынешнем году

Рекультивация полигона «Заволенье» завершится в конце сентября
#тихон фирсов
#минэкологии мо
#полигон
#тбо
#рекультивация
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Водоплавающие птицы готовятся к перелёту из Подмосковья на зимовку
10 октября 2023, 20:20

Фото: Комлесхоз МО

Понижение температуры воздуха в Подмосковье до минусовых отметок заставило водоплавающих птиц собираться на зимовку в тёплые края. Как только птенцы научатся хорошо летать, пернатые собьются в стаи и покинут насиженные места до весны, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Учёные установили, что сигналом к отлёту для пернатых становится образование льда на водоёмах, что лишает их возможности добыть корм. 
«Водоплавающие и околоводные – серые цапли, кряквы, озёрные, сизые и серебристые чайки – пока не улетели из Подмосковья. Это крупные птицы с устойчивой терморегуляцией. Они способны сохранять тепло и в холодное время года. Им помогают плотные перья, которые достаточно плотно связываются друг с другом специальным жиром», – пояснил председатель Комлесхоза региона Олег Баженов.
Некоторые птицы, в основном утки, остаются на зиму на незамерзающих участках Москвы-реки и Оки.
 
Читайте также:

Ежи в лесах Подмосковья в ближайшее время впадут в зимнюю спячку

Жителям Подмосковья раскрыли пользу лягушек для человека и природы

Подмосковные журавли задержались с перелётом на юг из-за необычно тёплой осени
 
#олег баженов
#комлесхоз мо
#птицы
#зима
#осень
#природа
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В лесах Московской области завершили скашивание борщевика Сосновского
10 октября 2023, 20:06

Фото: Комлесхоз МО

В лесах Подмосковья завершили работы по борьбе с борщевиком Сосновского. В этом году их проводили с мая по октябрь на площади более 2100 га, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
В лесах региона запрещено применять химические средства. Поэтому для борьбы с ядовитым сорняком использовали только метод трёхкратного скашивания. Он не позволяет растениям сбрасывать семена и расти на новых площадях. 
 
По данным министерства, работы полностью выполнены на территории всех 19 лесничеств. На заключительном третьем этапе самая большая площадь работами по скашиванию борщевика зафиксирована в Подольском (138 га), Дмитровском (113) и Московском учебно-опытном (94,19 га) лесничествах. 
 
Борьба с борщевиком Сосновского продолжится и в будущем году.
 
Читайте также:

В Подмосковье завершили обработку земель от борщевика

Из борщевика Сосновского будут изготавливать стройматериалы

Эксперт Кузьмич дал рекомендации по борьбе с борщевиком
#комлесхоз мо
#борщевик
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Turkish Airlines сообщила о прекращении рейсов в Израиль
10 октября 2023, 19:55

Фото: istockphoto.com/Takosan

Авиакомпания Turkish Airlines заявила, что приостанавливает полёты в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее МИД России опубликовал информацию о продолжении прямых перелетов между Россией и Израилем, учитывая высокий спрос россиян, желающих вернуться на родину. В сообщении, размещенном в телеграм-канале МИДа, указывается, что российские авиакомпании, такие как Red Wings и «Азимут», осуществляют рейсы по маршрутам Сочи — Тель-Авив, Махачкала — Тель-Авив и Минеральные Воды — Тель-Авив. Эти полеты проводятся с учетом рекомендаций Росавиации. Кроме того, ведомство также предоставило контактные данные авиакомпаний для уточнения актуальной информации о расписании рейсов.

Читайте также:

Российские авиакомпании продолжают выполнять прямые перелеты в Израиль

Москва прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа

Россияне продолжали летать прямыми рейсами в Израиль
#израиль
#мид
#рейсы
#авиакомпании
#турция
Читайте нас в
В Мытищах отремонтировали пять региональных дорог
10 октября 2023, 19:52

Фото: Минтранс МО

В Мытищах отремонтировали пять региональных участков протяжённостью более 2 км в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Асфальтобетонное покрытие обновили на двух участках Олимпийского проспекта – от ул. Силикатной до выезда на проспект, а также на ул. Большой Рупасовской. Олимпийский проспект – одна из главных дорог города. По ней можно проехать к поликлинике, детсадам, авто- и железнодорожным вокзалам, колледжу, паркам и другим социально-значимым объектам.
 
В черте города покрытие отремонтировали также на двух участках Осташковского шоссе у деревни Погорелки. Эта дорога соединяет Пироговское и Волковское шоссе, а также деревни Подрезово, Болтино и Беляниново. Вблизи шоссе – крупные жилые комплексы, школы и детские сады.
 
Также в этом году в Мытищах отремонтировали участок дороги в деревне Румянцево. Покрытие обновили на ул. Никольской, по которой можно проехать к усадьбе, школе и пляжу. 
 
На всех участках заменили покрытие, укрепили обочины и до конца ремонтного сезона нанесут разметку. На муниципальной сети ремонт завершён – отремонтированы участки на 23 дорог.

Читайте также:

В подмосковном транспорте с начала года поймали более 18 тыс безбилетников

Подмосковные дорожники готовы к обработке покрытия на фоне надвигающегося ненастья

На Афанасовском шоссе в Мытищах начали строить два перехода


 
#минтранс мо
#дороги
#ремонт дорог
#мытищи
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Мурашко сообщил, сколько тратится на обеспечение лекарствами больного ребёнка
Годовое обеспечение лекарствами тяжелобольного ребенка обходится в 14 млн рублей
10 октября 2023, 19:48

Фото: istockphoto/AgFang

Годовой объем финансирования лекарственного обеспечения ребёнка с тяжелыми заболеваниями в РФ достигает почти 14 млн рублей.
Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании программной комиссии партии «Единая Россия».
 
«Фонд «Круг добра», безусловно, повлиял кардинально на охват лекарственным обеспечением наиболее уязвимых детей с тяжелыми заболеваниями. Практически средняя цифра финансирования такого ребенка в год составляет 14 млн рублей», - сказал Михаил Мурашко.
Сейчас Минздрав и Минпромторг совместно с научными организациями разрабатывают отечественные препараты для таких пациентов.

Ранее сообщалось, что максимальный размер выплат за один день по больничному листу увеличат более чем в два раза — с 2,7 тыс. до 5,7 тыс. рублей в 2025 году.

Также будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет — до 794,4 тыс. и 68,9 тыс. рублей соответственно. Это произойдет благодаря введению единого тарифа страховых взносов, из-за чего Социальный фонд РФ получает дополнительные доходы. Эксперты подтверждают, что увеличение лимитов поддержки позволит повысить качество жизни некоторых слоев населения, особенно семей с детьми.

Читайте также:

«Известия»: Максимальный размер больничного увеличат в два раза

В России ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности

Почти 40 старых рентген-аппаратов и флюорографов заменили с начала года в больницах Подмосковья
#минздрав рф
#дети
#больница
Читайте нас в
Сезон фонтанов в Московской области завершится 16 октября
10 октября 2023, 19:00

Фото: Минблаго МО

В этом году сезон фонтанов в Подмосковье завершится 16 октября, сообщили в пресс-службе Министерстве благоустройства Московской области. После отключения гидротехнических сооружений коммунальщики приступят к их консервации.
«Консервация необходима для лучшего сохранения оборудования. Коммуникации и конструкции водных сооружений на протяжении всего зимнего периода будут защищать от низких температур и неблагоприятных погодных условий. Во время консервации сливают воду, промывают чашу, продувают трубопроводы и прочищают заборные решётки», – говорится в сообщении. 
В фонтанах с подсветкой демонтируют светильники, конструкции укрывают специальным материалом. Сухие фонтаны в основном демонтируют полностью.
 
По данным министерства, в Московской области работает 241 фонтан. 49 из них установлены по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Читайте также:

В Раменском открыли обновлённую территорию сквера у ДК им. Воровского

В Лобне после благоустройства открыли сквер Ликвидаторов

В Реутове продолжается благоустройство на проспекте Мира
 
#министерство благоустройства мо
#фонтан
#зима
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
За год в психологический центр «ПряМой Диалог» обратились 8672 раза
10 октября 2023, 18:42

Фото: iStock/Pinkypills

10 октября прошлого года был принят первый вызов на новом, бесплатном для абонентов телефоне психологической поддержки для мужчин. В июле 2022 года юридическим лицом стала Автономная Некоммерческая Организация Центр психологической поддержки мужчин «ПряМой Диалог».
Учредителями стали психологи-профессионалы с многолетним опытом работы на телефонных линиях, где оказывалась психологическая поддержка. Возглавила проект основатель и директор АНО «ПряМой Диалог» клинический психолог, член ассоциаций экзистенциально-аналитических психологов и психотерапевтов (GLE-International) и схема-терапевтов (ISST) Наталия Александровна Щанкина.

Проект создан для оказания психологической помощи мужчинам в любой точке страны. За год, в общей сложности, на многоканальный номер 7 (800) 707-54-15 поступило 8672 звонка из 65 регионов России. Звонки на телефон полностью анонимны и бесплатны для абонентов на всей территории Российской Федерации. Ключевая особенность телефона – доступность для регионов, где иногда сложно получить профессиональную поддержку психолога.
Консультации проводят волонтёры-психологи. С момента запуска АНО «ПряМой Диалог» успешно сотрудничала с 87 волонтёрами, 33 из них сейчас выходят на линию и принимают звонки. Часы работы телефона: ежедневно с 12 до 16 и с 20 до 22 часов по Московскому времени.

Среди других проектов АНО «ПряМой Диалог» онлайн-группы поддержки для мужчин, близких мужчин в кризисе и терапевтическая смешанная. Ведущие групп – психологи-профессионалы с опытом кризисного консультирования. В планах АНО развитие других направлений доступной всем психологической помощи.

АНО «ПряМой Диалог» успешно прошла верификацию и все необходимые проверки фонда «Нужна Помощь». В числе партнеров проекта сетевое издание «Радио 1», Центр консультирования «Альтернатива», Автономная некоммерческая организация по оказанию всесторонней помощи пациентам с онкологическим диагнозом и их близким «Ореол Жизни», Специализированный центр занятости «Моя карьера» при Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.

Также вместе с создателями проекта центра психологической помощи мужчинам  «Прямой диалог» Студия Р1 создала подкаст «Включи психолога»​. Этот сезон посвящен мужской психологии. Профессионалы объясняют мужчинам, как жить в ладу с собственной головой. 

Годовой отчёт по работе телефона и онлайн-групп психологической поддержки будет размещён на сайте проекта: www.akmeman.ru

Читайте также: 

Учителей и врачей призвали посещать психолога два раза в месяц

Психолог Шаболтас заявила о важности госрегулирования психологической помощи

Психолог раскрыла способ, как справиться с перееданием
#психолог
#помощь
#консультации
#психологическая развитие
Читайте нас в
В Долгопрудном открыли памятник легендарному штурману Александру Белякову
10 октября 2023, 18:37

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном на территории МФТИ состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза, участнику легендарных авиационных перелётов 1930-х годов, профессору Физтеха Александру Белякову. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Беляков – автор научных трудов, посвящённых Арктике и аэронавигации, давших начало арктическому научно-технологическому направлению деятельности МФТИ. В 1936 году вместе с Валерием Чкаловым и Георгием Байдуковым он совершил рекордный сверхдальний беспосадочный перелёт из Москвы на остров Удд через Северный Ледовитый океан и Петропавловск-Камчатский. А в 1937-м тот же экипаж впервые в мире провёл беспосадочный перелёт Москва – Северный полюс – Ванкувер протяженностью более 9 300 км.
«Александр Васильевич Беляков – истинный патриот нашей земли. Значительная часть его жизни была связана с высшими учебными заведениями, в том числе с МФТИ. Ему приходилось не только преподавать и учить курсантов, но и лично защищать Родину», – отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков
А ректор МФТИ Дмитрий Ливанов подчеркнул, что великая история создаётся великими людьми. И Беляков – один из них. 
«Его биография уникальна. Она вобрала в себя все исторические события нашей страны. Он участник четырёх войн, создатель советской школы штурманов. На его учебнике по самолётовождению воспитывались целые поколения советских лётчиков. И для нас очень важно, что он внес свой яркий вклад и в историю МФТИ», – сказал ректор Физтеха.
«Беляков ярко, мощно, на всю страну и на весь мир проявил себя и как большой учёный, и как великий авиатор, и как патриот своей страны. В нём виден грандиозный масштаб личности, высокий уровень исследователя, учёного, испытателя, педагога, человека огромной отваги и мужества», – заявил глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин
Почётное право открыть памятник было предоставлено внучке героя Анне Чупилкиной.
 
«Символично, что камень был заложен в день 125-летнего юбилея моего дедушки в декабре прошлого года. Работа в МФТИ была очень важна для дедушки. И то, что памятник расположен именно здесь, имеет огромное значение», – отметила Чупилкина.
Российское военно-историческое общество реализовало проект создания памятника в рамках национального проекта «Культура».
 
Читайте также:

135 воспитанников пошли в новый детский сад в Долгопрудном

В Долгопрудном прошла беседа молодёжи с бойцами СВО

Долгопрудненский байкер получил медаль «За Отвагу»
#долгопрудный
#владислав юдин
#памятник
#физтех
#мфти
#лётчик
#история
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Министр труда РФ Котяков рассказал о размере маткапитала в 2024 году
Маткапитал в РФ на первого ребёнка составит 631 тысячу рублей
10 октября 2023, 18:36

Фото: iStock/LSOphoto

Маткапитал в РФ на первого ребёнка составит 631 тысячу рублей в следующем году.
Министр труда РФ Антон Котяков сообщил, что маткапитал в России на первого ребенка в 2024 году составит 631 тысячу рублей, на второго — 834 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили закон об использовании маткапитала на реконструкцию таунхаусов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании маткапитала для реконструкции малоэтажных домов, по типу таунхаусов, лейнхаусов, дуплексов и подобных объектов капитального строительства с отдельным входом, пишет ТАСС.

Законопроект гласит, что на реконструкцию таунхауса можно будет потратить не более 50% средств маткапитала за один раз. Семья должна будет предоставить копии разрешения на строительство. Остальную часть социальной выплаты на эти цели можно будет направить не раньше чем через полгода.

Читайте также:

В РФ разрешат тратить материнский капитал на новую цель

Назван срок запуска в РФ льготной ипотеки под 5%

120 тысяч подмосковных семей воспользовались материнским капиталом
#материнский капитал
#родители
#дети
Читайте нас в
Достижения.рф