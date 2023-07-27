Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали об опасности купания в водоёмах с водорослями

Работники Мособлпожспаса на регулярной основе проводят профилактические рейды на подмосковных водоёмах в летний период и рассказывают жителям о правильном поведении во время непредвиденных ситуаций.

«В водоёмах, где много растительности, спасатели рекомендуют отдыхающим плавать без остановок, у самой поверхности воды. Если водоросли обвили руки и ноги, то не следуют паниковать или нырять, так как растения могут опутать шею. Чтобы выбраться из ловушки, специалисты советуют подтянуть ноги к себе и плыть дальше. При неудачной попытке необходимо потереть одной ногой другую и стряхнуть стебли, затем без резких движений нужно покинуть опасное место», — отметил заместитель начальника госучреждения Сергей Прокопюк.



Спасатели напоминают о том, что запрещено посещать несанкционированные пляжи – купание на них может быть опасно из-за формы берега и дна, быстрого течения или иных факторов, которые не позволили сделать место официально разрешённым для купания. Кроме того, на неофициальных пляжах не несут дежурство спасатели.

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