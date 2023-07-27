Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали об опасности купания в водоёмах с водорослями

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Работники Мособлпожспаса на регулярной основе проводят профилактические рейды на подмосковных водоёмах в летний период и рассказывают жителям о правильном поведении во время непредвиденных ситуаций.
Спасатели напоминают о том, что запрещено посещать несанкционированные пляжи – купание на них может быть опасно из-за формы берега и дна, быстрого течения или иных факторов, которые не позволили сделать место официально разрешённым для купания. Кроме того, на неофициальных пляжах не несут дежурство спасатели.
«В водоёмах, где много растительности, спасатели рекомендуют отдыхающим плавать без остановок, у самой поверхности воды. Если водоросли обвили руки и ноги, то не следуют паниковать или нырять, так как растения могут опутать шею. Чтобы выбраться из ловушки, специалисты советуют подтянуть ноги к себе и плыть дальше. При неудачной попытке необходимо потереть одной ногой другую и стряхнуть стебли, затем без резких движений нужно покинуть опасное место», — отметил заместитель начальника госучреждения Сергей Прокопюк.
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