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Работники «Мособлпожспас» спасли 83-летнюю пенсионерку, заблудившуюся в лесу

11 июля 2023, 18:23

Фото: istockphoto / dolgachov

Работники Мособлпожспаса вывели из леса пожилую женщину, которая заблудилась во время сбора грибов. Инцидент произошёл 10 июля в городском округе Егорьевск.

Пенсионерка позвонила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и сообщила, что во время сбора грибов заблудилась в лесном массиве рядом с деревней Песье и не в силах найти обратную дорогу. К ней на помощь выехали работники 284-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы начали прочесывать лес, подавая звуковые сигналы и работая на отклик. У пенсионерки оказался с собой сотовый телефон. Это позволило спасателям поддерживать связь с престарелой женщиной и координировать совместные действия. Работникам подразделения понадобился час, чтобы найти и вывести „потеряшку“ из леса. Уставшую пенсионерку специалисты передали родственникам. В медицинской помощи любительница грибов не нуждалась», — сообщила заместитель начальника части Мария Туманова.

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Система-112 Московской области помогает в поиске потерявшихся в лесу.
#Мособлпожспас
#спасение
#пенсионерка
#лес
#Система-112
#служба спасения
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Спецпредставитель главы МИД РФ Аскальдович потребовал защитить УПЦ
11 июля 2023, 18:09

Фото: iStock/Ivan Nakonechnyy

Необходимо фиксировать преступления киевских властей касательно православия и Украинской православной церкви (УПЦ). С таким предложением выступил спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания МИД РФ Геннадий Аскальдович.
Он предлагает организовать мероприятия для оценки ситуации, сложившейся вокруг Киево-Печерской лавры, в которой совершается захват помещений Минкультом Украины и вооружёнными агрессивными полицейскими. Также Аскальдович надеется на содействие в решении сложившейся проблемы международных организаций. 

В первую очередь, по мнению спецпредставителя, этой ситуацией должны заинтересоваться Совет Европы и ОБСЕ, которые пока что уходят от обсуждения этого вопроса. 

Ранее сообщалось, что утром 11 июля вооружённые полицейские вместе с комиссией Минкульута захватили 54-й и 58-й корпусы Киево-Печерской лавры. 

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#МИД
#УПЦ
#Украина
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В детские сады Долгопрудного поступят новые комплекты белья
11 июля 2023, 17:38

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

В детские сады Долгопрудного будут поставлены порядка 16 тысяч комплектов белья с символикой города по поручению главы муниципалитета Владислава Юдина.
Рисунки на комплектах детского белья разрабатывались специально для воспитанников долгопрудненских детских садов, на них изобразили сказочных героев и дирижабли, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
«Белье поступит во все дошкольные учреждения города», — сообщила заместитель начальника городского Управления образования Ольга Давликанова.
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#Долгопрудный
#Владислав Юдин
#детский сад
#постельное белье
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Бурильщики и токари стали самыми высокооплачиваемыми профессиями этого лета
11 июля 2023, 17:25

Фото: istockphoto.com/Alexey Zakirov

Согласно данным «Авито. Работы», самыми высокооплачиваемыми профессиями этого лета в России стали бурильщики и токари, а также автомаляры и промышленные альпинисты.
«В среднем по стране самую большую зарплату среди рабочих профессий летом предлагают бурильщикам (93 145 руб.), токарям (91 173 руб.), автомалярам (88 848 руб.), промышленным альпинистам (87 523 руб.)», — приводят NEWS.ru комментарий «Авито. Работы».

При этом, среди офисных профессий в топ по заработным платам этим летом вошли риелторы, финансисты, программисты и врачи.

В среднем российские работодатели предлагают зарплату в размере 55 045 рублей.

Исследователи «Авито.Работа» провели опрос среди работающих россиян и выяснили, что на июнь 2023 года только у 39% есть сокращенный рабочий день по пятницам. Так, у 60% работающих по стандартному графику 5/2 россиян пятница — стандартный по продолжительности рабочий день. Опрошены были сотрудники компаний из разных городов.

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#работа
#профессии
#зарплата
#сотрудники
#общество
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На губернаторских каруселях прокатились 24 тысячи человек в июле
11 июля 2023, 17:10

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В Подмосковье губернаторские карусели посетили 24,2 тысяч человек в период с 3 по 9 июля.
Карусели, установленные по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, пользуются большой популярностью у жителей региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.
«Первые карусели были установлены в регионе в 2018 году и с тех пор на них покатались более 2 миллионов человек. Благодаря яркому авторскому дизайну эти аттракционы стали не только развлечением, но и настоящим украшением парков и общественных территорий, на которых они установлены, тем самым превратив их в точки притяжения. Кроме того, покататься на таких каруселях можно бесплатно», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
На территории Московской области установлено восемь губернаторских каруселей, на которых можно прокатиться абсолютно бесплатно.

Одной из самых популярных стала карусель в подмосковном Ногинске. На этой карусели прокатились свыше 4,3 тысяч человек. Далее следует карусель Сергиева-Посада (2,9 тысяч человек) и Коломна (3 тысячи человек). 

В ведомстве также сообщили, что все губернаторские карусели оформлены художником Денисом Симачевым. 

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Губернатор Московской области Воробьёв посетил фестиваль "Лето. Музыка. Музей" в Истре.

Около 1,5 тысяч человек посетили фестиваль «Вар-Варенье» в Подмосковье.

За первую неделю второго летнего месяца, подмосковные парки посетили почти 2 миллионов человек, самым популярным из которых стал парк «Пехорка» в Балашихе.
#Губеранторские карусели
#карусели
#губернатор
#Андрей Воробьев
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Вице-президент автосоюза Шапарин оценил инициативу сертификации электросамокатов
11 июля 2023, 16:48

Фото: istockphoto.com/Maksym Belchenko

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин поддержал проработку Минпромторгом вопроса об обязательной сертификации электросамокатов.
Он отметил, что ранее уже озвучивалась инициатива об установке номеров или других инструментов идентификации для средств индивидуальной мобильности.

«Мы рады, что Минпромторг сдвинул вопрос с мёртвой точки. <…> Есть два инструмента контроля: полицейские и камеры. Если мы не можем поставить полицейского на каждом углу, то нам придётся использовать систему фото- и видеофиксации. Она может фиксировать только номера, а лица она не распознаёт», — прокомментировал в беседе с RT Шапарин.

Российское Министерство промышленности и торговли разрабатывает требования для обязательной сертификации электросамокатов. По мнению авторов инициативы, введение такой сертификации позволит производить качественную технику и обеспечит безопасность для пешеходов и автомобилистов.

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#электросамокат
#ПДД
#сертификация
#дороги
#безопасность
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Повышение цен на авто – единственная возможность сохранить автопром России
11 июля 2023, 16:48

Фото: iStock/everydayplus

Директор по развитию группы «Объединённые автомобильные технологии» (ОАТ) Илья Семёнов предложил повысить стоимость автомобилей, в связи с рисками остановки конвейеров и сокращения персонала. Об этом он сообщил на выставке «Иннопром-2023».
«На предприятиях [российского автопрома] сокращалось количество персонала всегда, если не брать кластеры в Петербурге и Калуге. В прошлом году мы сокращались [по персоналу] до того, что сейчас не можем запуститься», — сказал Семёнов.

ОАТ – один из крупнейших производителей автокомпонентов в России, который входит в холдинг КАМАЗ. Их главным заказчиком является АвтоВАЗ. Из-за продолжающегося снижения зарплат, компания не может набрать в свой штат новых людей и производить продукцию. Так, в 2022 году в группе ОАТ работало 8 тыс. человек, сейчас количество сотрудников опустилось до 7 тыс.

«Нам нужно повышать заработную плату, повышать в том числе цену автомобилей. Если мы этого не сделаем сейчас, мы просто потеряем время», – заявил Семёнов.

«Мы не видим другого варианта, когда у нас зарплата неконкурентоспособная, как мы будем набирать людей, как будем исполнять планы, которые перед с нами стоят?» — поинтересовался он.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в течение года в России ожидается постепенное снижение стоимости автомобилей. Представители АвтоВАЗа и КАМАЗа не прокомментировали данное заявление.

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#автопром
#Россия
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Минтранс Подмосковья назвал самые частые ошибки мотоциклистов на дороге
11 июля 2023, 16:24

Фото: Минтранс МО

В подмосковном Минтрансе перечислили самые частые нарушения правил дорожного движения со стороны мотоциклистов, приводящие к ДТП. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это несоблюдение дистанции, неправильное перестроение, превышение скорости и невнимательность.
«Летом число аварий с тяжёлыми последствиями увеличивается из-за роста средней скорости потока. Возрастает и количество аварий с участием мототранспорта. Призываем мотолюбителей не пренебрегать защитной экипировкой и шлемом. Выбирайте оптимальные скорость и дистанцию для безопасного движения. Оценивайте ситуацию и планируйте манёвры заранее», – сказали в министерстве. 
Там также обратили внимание родителей на то, что в Московской области участились аварии при использовании мототранспорта детьми. Особенно у несовершеннолетних популярны мини-мотоциклы. Между тем лицам, достигшим 16- или 18-летнего возраста, необходимо получить права на управление питбайком. Необходимо объяснить подросткам правила и проследить за тем, чтобы они использовали экипировку и надевали шлем.
 
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#Минтранс МО
#мотоциклы
#ПДД
#безопасность
#Московская область
#Подмосковье
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Сирены оповещения включили в Сочи из-за резкого подъема уровня воды в реках
11 июля 2023, 15:42

Фото: istockphoto/Doctor_bass

Жители Краснодарского края уже несколько дней страдают от непогоды: обильные ливни вызвали значительный подъем воды в реках Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза. В двух районах Сочи включили сирены оповещения населения.
По сообщению пресс-службы администрации города, реки пока не вышли из берегов, но вода в них поднялась до критических отметок. Для оперативного оповещения горожан и повышения бдительности в Лазаревском и Хостинском районах Сочи запущена работа сиренно-речевых установок, передает ТАСС. В мэрии также уточнили, что в указанные районы уже прибыли спасатели. За развитием ситуации следит городской оперативный штаб.

Приостановили работу некоторые объекты Сочинского национального парка. В городе ожидаются обильные ливни, грозы, град и ураганный ветер. Возможны сходы селевых потоков. Купание на пляжах курорта временно запрещено. Спасатели просят туристов воздержаться от отдыха вблизи воды. Как считают специалисты-метеорологи, погода в районе Сочи начнет улучшаться только 13 июля. Пока действие штормового предупреждения продлено.

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#погода
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#реки
#сирена
#мэрия
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Комитет Думы одобрил поправку об аннулировании брака из-за смены пола у одного из супругов
11 июля 2023, 15:32

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил поправку к законопроекту о запрете смены пола, которая предполагает аннулирование брака, если один или оба супруга совершили трансгендерный переход.
Член фракции ЛДПР Сергей Леонов заявил, что браки, которые были заключены до того, как один из супругов сменил пол - будут подлежать аннулированию. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Депутат также сообщил, что в соответствии с действующим законодательством, сменить пол никто не может, следовательно, состоящих в браке однополых партнеров, не будет. Новая норма позволит аннулировать предыдущие браки между лицами одного пола и не допустить заключения новых. 

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#Госдума
#поправки
#смена пола
#расторжение брака
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