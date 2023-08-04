Работодатель не отпускает домой в жару и не ставит кондиционер, что делать? — советы юриста

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В Госдуме предложили обязать работодателя сокращать рабочий день по требованию сотрудника при высоких температурах на рабочем месте. Однако юристы напоминают, что такие акты уже существуют, и начальники обязаны их соблюдать.
В частности, заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв отметил, что в России существуют нормы Роспотребнадзора и СанПиНа. Последний устанавливает, что для офисных работников в летнее время предусмотрен допустимый диапазон от 20 до 28 градусов, а оптимальные условия создаст температурный режим в пределах 22-24 градуса. Есть специальные рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым при температуре 28,5 градуса рабочее время сокращается на 1 час, при температуре 29 градусов – на 2 часа, а при температуре 30,5 градусов – на 4 часа. В интервью «Радио 1» юрист объяснил, что многие россияне не знают о своих правах из-за отсутствия отсылок на документы в трудовых договорах.
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Что делать, если в офисе больше 28 градусов?Если работодатель не устанавливает на рабочем месте кондиционер или вентилятор, а температура воздуха в помещении больше 28 градусов, юрист Иван Соловьёв рекомендовал написать коллективное письмо. В нём нужно сослаться на нормы Роспотребнадзора и СанПиНа и попросить сократить рабочий день.
«Если получает отказ, обращайтесь в трудовую инспекцию. Если и там вам отказали, идите в прокуратуру. Можно ещё пригласить независимую экспертизу, которая посмотрит условия труда. Потом со всеми этими документами нужно обращаться в суд. Там вы ещё и неустойку с работодателя получите, и моральный ущерб, а самое главное — будет предписание работодателю устранить все нарушения», — заключил специалист.Читайте также:
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