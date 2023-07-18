Работу Керченской паромной переправы временно приостановили

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Работа Керченской паромной переправы приостановлена до 5:00 среды, 19 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГУМЧС по республике Крым.
Отмечается, что Керченская паромная переправа не будет работать с 21:00 вторника, 18 июля до 5:00 среды, 19 июля.
Причина остановки работы переправы при этом не называется.
Напомним, по данным Росморречфлота, с начала работы Керченской паромной переправы в обе стороны было переведено паромами 192 868 пассажиров, 155 219 единиц автотранспорта и 20 189 железнодорожных вагонов. Всего было выполнено 4 667 рейсов. Большинство автомобилей, перевезённые благодаря переправе, — грузовые, которые в первую очередь перевозят скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости.
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Причина остановки работы переправы при этом не называется.
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Работа Керченской переправы временно остановлена
Екатерина Коршунова