Работу системы сортировки багажа в аэропорту Домодедово ускорили в три раза

Фото: Минтранс МО
Аэропорт Домодедово установил в новом сегменте терминала Т2 уникальную систему автоматической сортировки багажа. Это позволило увеличить скорость транспортировки багажа по системе до 1,5 м/сек, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В состав системы входят 88 стоек регистрации, разветвлённая сеть транспортировки багажа, пятиуровневая система его досмотра, системы контроля безопасности и таможенного досмотра, а также многоуровневая система хранения.
Создан также новый роботизированный склад временного хранения багажа, не имеющий аналогов в других российских аэропортах. Теперь сумки и чемоданы путешественников, сдающих свои вещи заранее, попадают на склад временного хранения. Комплекс состоит из 12 трёхметровых стеллажей, между которыми по специальным рельсам двигаются шесть мини-роботов. Они распределяют багаж по соответствующим ячейкам. Склад рассчитан на 1,1 тыс мест.
Интеллектуальное программное обеспечение в новой системе позволяет контролировать все этапы транспортировки с момента сдачи багажа до его погрузки в самолёт. Система индивидуальных носителей позволяет доставить багаж к месту комплектации рейса в три раза быстрее, чем в АССБ конвейерного типа. Таким образом, при общем объёме обработки 5,4 тыс единиц багажа в час время на обработку одной единицы от стойки регистрации до загрузки на борт составляет всего 14 минут.
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Создан также новый роботизированный склад временного хранения багажа, не имеющий аналогов в других российских аэропортах. Теперь сумки и чемоданы путешественников, сдающих свои вещи заранее, попадают на склад временного хранения. Комплекс состоит из 12 трёхметровых стеллажей, между которыми по специальным рельсам двигаются шесть мини-роботов. Они распределяют багаж по соответствующим ячейкам. Склад рассчитан на 1,1 тыс мест.
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Лора Луганская