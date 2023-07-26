Работы по благоустройству в Кубинке-8 выполнены на 70%

Фото: администрация Одинцовского г. о.
«Работы подрядчик проводит с учётом пожеланий жителей городка. Так, было решено оставить ограждения для палисадников. Чтобы асфальт со временем не рассыпался, по периметру установим садовые бордюры. Обновим во дворе дома №2 детскую площадку. Чтобы во дворах не собиралась дождевая вода, уложили трубы водоотведения. Темп работ подрядчик будет увеличивать, чтобы не создавать дискомфорт для жителей», – отметил Иванов.
Кроме того, в следующем году в городке планируют провести второй этап благоустройства сквера у памятника Павшим за Родину, а также реконструкцию школьного стадиона. На стадии решения – вопрос о строительстве новой поликлиники. Жители также считают, что городку необходим свой спорткомплекс с бассейном и спортивными секциями.
Также горожане обратили внимание на работу общественного транспорта в Кубинке-8. Например, на маршруте №41 автобусы ходят редко и с перебоями. Все пожелания жителей Иванов взял в работу.
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