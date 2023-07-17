Работы по рекультивации полигона «Лесная» в Серпухове идут согласно графику

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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов сообщает, что в работах по рекультивации полигона ТКО задействовано 70 человек персонала и 45 единиц техники.
Устройство выравнивающего слова из песчаного грунта планируется завершить к началу осени.
Рекультивация полигона проводится в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья».
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