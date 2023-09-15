Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-24» и новым экипажем МКС стартовала с Байконура

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Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-24» и новым экипажем МКС, который включает четвертого специального корреспондента ТАСС, стартовала с Байконура. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что О’Хара вернется на Землю весной 2024 года, а Кононенко и Чуба — в сентябре 2024 года.
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Екатерина Коршунова