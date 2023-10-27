Ракета «Союз-2.1б» выведет на орбиту спутники в интересах Минобороны РФ

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С космодрома «Плесецк» в Архангельской области 27 октября 2023 года запущена ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б». Пуск был осуществлен боевым расчетом Космических войск Военно-космических сил (ВКС) Российской федерации.
Накануне, 26 октября, президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном развитию космической отрасли, заявил о необходимости в кратчайшие сроки значительно увеличить состав российской орбитальной группировки. Глава государства также намерен в ближайшее время встретиться с молодыми российскими учеными. Темой разговора будет развитие отечественной ракетно-космической отрасли.
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