Раки испытают вдохновение, а Львы станут оптимистичнее: гороскоп с 21 по 27 августа

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Кроме того, Лебеденко дала небольшие рекомендации каждому знаку зодиака.
Тельцам важно рассчитать бюджет и исключить крупные траты.
Близнецам астролог посоветовала чаще общаться в деловой и личной сфере. Этот знак зодиака в указанный период будет с удовольствием познавать новое.
Раки испытают вдохновение, из-за чего станут более творческими.
Львы станут более оптимистичными, их ждёт счастливый период.
Девам будет приятно проявлять заботу и доброту по отношению к близким людям.
Весы должны разобраться в себе и осознать свои истинные желания. Также им важно поддерживать романтический настрой в личных отношениях.
Скорпионы откроют в себе новые таланты и будут до конца следовать к поставленной цели.
Стрельцов ждёт везение. Они будут попадать в ситуации, которые принесут выгоду.
Козерогам Лебеденко посоветовала купить то, о чём они давно мечтали, чтобы порадовать себя.
Водолеям важно находить компромиссы, чтобы улучшить существующее положение дел.
Рыбам стоит отказаться от чрезмерной самокритики. Будет полезно позаниматься любимым делом, чтобы насладиться его результатом.
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