Раки испытают вдохновение, а Львы станут оптимистичнее: гороскоп с 21 по 27 августа

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области с 18 по 20 августа на землях лесного фонда Московской области пожары не зафиксированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В понедельник, 21 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Луховицком, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах — II класс, в Егорьевском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Во вторник, 22 августа на большей части территории региона ожидается I класс пожарной опасности, в Луховицком, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах — II класс, в Егорьевском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

В среду, 23 августа на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах — II класс, в Шатурском лесничестве — III класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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