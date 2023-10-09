Раковая больная заработала 1,8 миллиона рублей на интимных фото

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn
В Великобритании 20-летняя раковая больная во время лечения в больнице заработала 15 тысяч фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей). Об этом пишет Daily Star.
Жительнице города Брайтон в 2021 году поставили диагноз острый миелоидный лейкоз — рак, поражающий костный мозг и кровь. Она более полугода находилась в больнице и не могла работать. Чтобы продолжать оплачивать дорогостоящее лечение, девушка решила продавать свои интимные фото.
Фотосессии британка устраивала дома между сеансами химиотерапии, а в качестве псевдонима выбрала имя медсестры, проводящей лечение — Валентина. Выкладывая снимки на OnlyFans, она со временем обзавелась сообществом фанатов.
Во время нахождения в больнице Валентина продолжала общение с подписчиками. Кроме того, девушка «творчески использовала» потерю волос, экспериментируя с бровями, накладными ресницами и париками.
На протяжении полугода девушка зарабатывала по 2,5 тысячи фунтов, которыми и оплачивала лечение. Спустя время болезнь перешла в стадию ремиссии, а Валентина на тот момент уже зарабатывала от шести до десяти тысяч фунтов ежемесячно.
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Фотосессии британка устраивала дома между сеансами химиотерапии, а в качестве псевдонима выбрала имя медсестры, проводящей лечение — Валентина. Выкладывая снимки на OnlyFans, она со временем обзавелась сообществом фанатов.
На протяжении полугода девушка зарабатывала по 2,5 тысячи фунтов, которыми и оплачивала лечение. Спустя время болезнь перешла в стадию ремиссии, а Валентина на тот момент уже зарабатывала от шести до десяти тысяч фунтов ежемесячно.
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Диана Аванесян