Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти

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Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне слухов о своем тяжелом состоянии, коме и даже смерти опубликовал видео своей прогулки. По его словам, чеченский лидер прошел во время моциона одиннадцать километров.
Кадыров с юмором назвал слухи о своей смерти немного преувеличенными. А тем, кто слепо доверяет непроверенной информации в интернете и газетным уткам, он рекомендовал прогуляться на свежем воздухе, отметив, что дождь хорошо помогает привести мысли в порядок и очень тонизирует.
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Александр Бойцов