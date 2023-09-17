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Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти

17 сентября 2023, 16:43
Фото: istockphoto/alzay

Фото: istockphoto/alzay

Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне слухов о своем тяжелом состоянии, коме и даже смерти опубликовал видео своей прогулки. По его словам, чеченский лидер прошел во время моциона одиннадцать километров.

Запись своего путешествия под дождем Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале. Ранее в социальных сетях и различных мессенджерах распространялась информация о тяжелой болезни главы Чечни. Затем появились фейковые сообщения о том, что он якобы скончался сегодня ночью в Центральной клинической больнице Управления делами президента.

Кадыров с юмором назвал слухи о своей смерти немного преувеличенными. А тем, кто слепо доверяет непроверенной информации в интернете и газетным уткам, он рекомендовал прогуляться на свежем воздухе, отметив, что дождь хорошо помогает привести мысли в порядок и очень тонизирует.

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Стало известно, насколько сократился пассажиропоток на границе с Финляндией
Погранохрана Финляндии: пассажиропоток на границе уменьшился на 7%
17 сентября 2023, 16:59

Фото: iStock/Gabriele Grassl

В первый день запрета на въезд в Евросоюз автомобилей с российскими госномерами, пассажиропоток на трёх крупнейших пропускных пунктах на границе с Финляндией уменьшился примерно на 7,3%. Об этом сообщает пресс-служба пограничной охраны Финляндии.
Ранее сообщалось, что с 16 сентября вступил в силу запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Финляндии.

Так, ещё 9 сентября российско-финскую границу пересекли порядка 4237 автомобилей. А 16 сентября их число сократилось на 7,3%, достигнув 3929.

Крупнейшие пограничные пункты на границе с Финляндией находятся вблизи Санкт-Петербурга и Выборга. Это Ваалимаа, Иматра и Нуйямаа. 

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#финляндия
#россия
#граница
#автомобили
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Центр экстренной психологической помощи МЧС России отмечает День рождения
17 сентября 2023, 15:44

Фото: пресс-служба МЧС России

ФГБУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России» 17 сентября празднует свой 24-й день рождения. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе МЧС России.
Психологическая служба МЧС России была создана после разрушительного землетрясения в Нефтегорске, когда было решено, что люди, сами ставшие жертвами ЧП или чьи родственники пострадали, нуждаются в качественной психологической помощи. Открылся центр в сентябре 1999 года.

Однако работать он начал чуть раньше – во время ликвидации последствий терактов в жилых домах на улице Гурьянова и Каширском шоссе в Москве. 

Возглавляет центр кандидат психологических наук, Заслуженный спасатель РФ Юлия Сергеевна Шойгу. Она вступила в свою должность в 2002 году.

Филиалы Центра экстренной психологической помощи МЧС России представлены во многих городах России, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Хабаровске, Севастополе и др.

«При создании нашей службы планировалось, что основные потребители – сотрудники нашего ведомства. Но, конечно, мы понимаем, что понятие ЧС хорошо определено в законе, но не очень четко определено для каждого конкретного человека. И наша помощь как профессионалов нужна не только специалистам, работающим на ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и пострадавшим и их близким», – рассказала директор центра Юлия Шойгу.

Помимо оказания психологической помощи, центр активно сотрудничает с Министерством просвещения. Вместе они работают над обновлением школьного предмета ОБЖ, а также созданием методических пособий, в которых рассказывается о культуре безопасного поведения. 

В 2019 году Центр экстренной психологической помощи МЧС России был поощрён благодарностью Президента Российской Федерации.

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#мчс
#психологическая помощь
#центры
#россия
#чп
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Al Jazeera: Число отравлений детей из-за грязной воды в Ливии достигло 150
17 сентября 2023, 12:25

Фото: istockphoto/Rosangela Lima

Количество отравлений загрязненной водой среди детей после наводнения в ливийском городе Дерна возросло до 150. Об этом заявил министр по вопросам окружающей среды Ибрагим аль-Араби Мунир на заседании в Триполи правительства национального единства (ПНЕ).
Руководитель Ливийского национального центра по борьбе с болезнями Хайдар ас-Саих ранее сообщал о 55 случаях отравления, зафиксированных среди детей. Он также сообщил, что считает необходимым провести эвакуацию людей из тех районов, которые были затоплены в результате наводнений.

Ибрагим аль-Араби Мунир рассказал, что загрязнение колодцев произошло из-за резкого повышения уровня воды. В них попали сточные воды и вода с загрязненных участков. Министр обратился к населению с призывом воздержаться от использования колодцев, так как вода в них может оказаться непригодной для питья, что может привести к еще большему увеличению количества жертв отравлений.

По последним данным, число погибших из-за наводнения в Дерне может достичь 18-20 тысяч человек. Представитель МВД Ливии Тарек аль-Харраз назвал ситуацию в городе катастрофической, так как много тел погибших все еще находится в море и под завалами.

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#вода
#мвд
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#загрязнение
#наводнение
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Опрос ВШЭ: Четверть россиян испытывают склонность к шопоголизму
17 сентября 2023, 12:04

Фото: istockphoto/AnnaStills

Около 25% россиян используют шопинг как средство от тревоги и депрессии. К такому выводу пришли специалисты, проанализировав результаты опроса, проведенного Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).
Опрос также показал, что 10% жителей России склонны совершать покупки на фоне паники от неприятных новостей, а 20% поддаются импульсивному и внезапному желанию что-то  приобрести. Каждый четвертый (25%) периодически совершает компульсивные покупки. Это случай, когда товар приобретается ради самого процесса покупки, а вовсе не потому, что он действительно нужен. Такой шопинг приносит людям удовольствие сам по себе и способствует эмоциональной разрядке.

Эмоционально нагруженное потребление существовало всегда, но его роль становится особенно заметной на фоне внешних  кризисов, сопровождаемых стрессом, депрессией и фрустрацией. Такое потребление может породить чувство морального удовлетворения, но ведет к материальным затратам, способным породить новый стресс. Чтобы не попасть в этот порочный круг, стоит контролировать эмоциональные порывы, рекомендуют специалисты. 

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Страны начинают осознавать гуманитарные последствия от односторонних санкций
Докладчик ООН Довгань: страны признали гуманитарные последствия санкций
17 сентября 2023, 11:53

Фото: iStock/AlexLMX

Страны, которые вводят односторонние санкции, начали осознавать их гуманитарные последствия. Об этом РИА Новости рассказала специальный докладчик ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах Елена Довгань.
Напомним, в 2014 году Совет ООН по правам человека принял резолюцию, согласно которой все односторонние санкции признаются нарушением международного права. Кроме того, был назначен специальный докладчик, занимающийся вопросом негативного воздействия такого рода ограничений на права человека. 

Довгань утверждает, что ранее страны, вводящие односторонние санкции, не признавали очевидного негативного гуманитарного воздействия. Однако теперь наблюдается, что США, Великобритания и Евросоюз заявляют о необходимости модернизации механизма и повышения эффективности гуманитарных изъятий. При этом они продолжают заявлять о неумышленном характере этих санкций.

На это специалист заявила, что отсутствие умысла не имеет значения, если речь идёт о международном праве.

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#оон
#права
#население
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Житель Петербурга выманивал деньги у жены, притворяясь больным раком
17 сентября 2023, 11:47

Фото: istockphoto/

В Санкт-Петербурге мужчина четыре года врал своей супруге, что страдает онкологическим заболеванием. Под предлогом покупки дорогих лекарств он выманивал у нее деньги, обманом получив в итоге два с лишним миллиона рублей.
Сердобольная женщина все четыре года, на протяжении которых супруг «боролся с недугом», исправно переводила ему на карту крупные суммы. В итоге мнимый больной «нагрел» жену на 2 миллиона 300 тысяч рублей, передает телеграм-канал «78.ру». Когда обман вскрылся и оказалось, что муж не только здоров, но теперь еще и богат, 34-летняя петербурженка обратилась с заявлением в отдел полиции Выборгского района.

Она требует привлечь к ответственности своего  благоверного, который водил ее за нос на протяжении четырех лет, и взыскать с него сумму причиненного ей ущерба. Подала ли женщина на развод, не сообщается.

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#полиция
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Кинолог дал рекомендации по уходу за собакой осенью
Кинолог Голубев: плохая погода осенью не является поводом лишать собаку прогулки
17 сентября 2023, 03:49

Фото: istockphoto / LSOphoto

С приходом осени и ухудшением погоды некоторые владельцы собак решают сократить продолжительность прогулок или даже отменить их. Однако президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев советует не лишать своих питомцев новых впечатлений и активности, а вместо этого соблюдать меры предосторожности, передает РИА Новости.
«Осень, как известно, не всегда радует нас хорошей погодой, и поэтому соблазн сократить прогулки вполне понятен. Тем не менее, важно помнить, что даже в пасмурную и прохладную погоду собаке нужна полноценная прогулка, в ходе которой она может общаться с другими собаками, исследовать окружающую местность и избавляться от скопившейся энергии. При этом следует учесть, что вашему питомцу может понадобиться специальная одежда, и не следует выгуливать собаку насильно под дождем. Важно также внимательно следить, чтобы ваш пушистый друг не мерз, что обеспечит комфорт и безопасность во время осенних прогулок», — подчеркнул Голубев.
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#комфорт
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Жителям Центральной России рассказали, когда вернется летняя погода
Вильфанд: в Центральной России на следующей неделе потеплеет до 25 градусов
17 сентября 2023, 03:38

Фото: istockphoto.com/possum1961

Летняя погода с температурой до 25 градусов по Цельсию возвратится в Центральную Россию во второй половине следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Следующая неделя обещает быть очень теплой, особенно начиная с середины недели. В конце недели температура поднимется на 5-6 градусов выше нормы. Эта погода будет типичной для третьей декады августа», — сказал Вильфанд.
Он также отметил, что такая теплая погода ожидается в центральных регионах России, а на севере европейской части страны температура будет примерно на три градуса выше нормы.

Согласно данным Гидрометцентра России, 21 сентября дневная температура в Москве поднимется до 25 градусов по Цельсию.

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В московских аэропортах задержали по меньшей мере 29 рейса
В «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» задержаны по меньшей мере 29 авиарейса
17 сентября 2023, 02:39

Фото: iStock/undefined undefined

В трех московских аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» — на данный момент задержаны по меньшей мере 29 авиарейсов, и еще девять были отменены, следует из информации, предоставленной сервисом «Яндекс. Расписание».
По актуальным данным, на момент 02:12 утра по московскому времени, в аэропорту «Внуково» задержаны 11 рейсов, и еще шесть рейсов были отменены. В «Домодедово» задержаны восемь рейсов, и еще три рейса были отменены. В «Шереметьево» задержаны десять авиарейсов.

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#шереметьево
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