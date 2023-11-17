Фото: РИА Новости/Татьяна Барыбина
Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова наградили медалью евразийской ассоциации университетов. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что награду Кадырову вручил ректор МГУ Виктор Садовничий во время открытия филиала университета в Грозном.
По словам Садовничего, награда вручена за вклад в евразийское сотрудничество.
Глава Чечни также вручил ректору МГУ награду – орден Кадырова, который является высшей наградой республики.
Ранее в этот день сообщалось, что 15-летнему сыну главы Чеченской Республики Адаму Кадырову вручили ещё две награды. Отмечается, что он получил орден «Трудовая доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени.
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По словам Садовничего, награда вручена за вклад в евразийское сотрудничество.
Ранее в этот день сообщалось, что 15-летнему сыну главы Чеченской Республики Адаму Кадырову вручили ещё две награды. Отмечается, что он получил орден «Трудовая доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени.
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Анастасия Чинкова