РАН и МГУ: Россияне начинают ощущать себя старыми в среднем в 70,7 года

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Согласно исследованиям ученых МГУ им. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, россияне в среднем в 70,7 года начинают считать себя старыми. Об этом пишет РБК.
В соответствующем опросе приняли участие 1,2 тысячи россиян различных возрастов, уровня доходов и семейного положения их 65 регионов страны.
Им задали вопрос, в каком возрасте наступает старость, после чего уточнили, когда, по их мнению, наступает старость у женщин и мужчин.
Отмечается, что люди с хорошим здоровьем ожидают старость позже. В то время как молодые люди ждут наступления старость в более молодом возрасте, чем старшее поколение.
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Диана Аванесян