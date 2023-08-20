РАН: Орбита движения «Луны-25» не позволяет сфотографировать модули американских «Аполлонов»

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Орбита, по которой перемещается российская станция «Луна-25» не позволяет сфотографировать посадочные модули космических кораблей «Аполлон», подтверждающие высадку американцев на естественный спутник земли. Такой задачи у аппарата не было.
Натан Эсмонт сообщил, что с того места, где сейчас находится станция, сфотографировать модули «Аполлонов» не получится, но также добавил, что это никогда не было «сверхзадачей». Напомним, что сторонники «лунного заговора» считают, что никакой высадки человека на Луну не было, а репортаж о первых шагах Армстронга по лунной поверхности является грандиозной мистификацией американцев.
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Александр Бойцов