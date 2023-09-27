«Рано радоваться»: в России увеличат пенсии в 2024, но все зависит от инфляции

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Индексация пенсий в 2024 году
Из проекта бюджета Социального фонда России следует, что пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы в 2024 году на 7,5%. Об этом пишет издание «Коммерсант». В среднем, размер начислений для пенсионеров составит 23,4 тыс. руб. Россияне также смогут рассчитывать на прибавку к социальным выплатам.
Размер пенсий в России в 2024 году
Прибавка к пенсии составит 1,6 тысячи рублей. Ранее проект бюджета был рассчитан на индексацию пенсий на 5,3%, однако ввиду инфляции подход к начислению выплат пришлось пересмотреть.
С 1 октября текущего года в России будет увеличен размер военных пенсий, а с 1 января 2024 года остальные категории пенсионеров смогут рассчитывать на повышение выплат. Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила изданию «Газета.Ru», что индексация пенсий в 2025 году будет проходить дважды. Она также отметила, что в течение октября будет понятен точный размер индексации пенсий на 2024 год. Кроме того, индексация коснется выплат по больничным листам, пособий по беременности и родам и материнского капитала.
Индексация пенсий в 2024 и инфляция
Издание «Новые известия» сообщает, что согласно исследованиям, проведенным совместно с академиком РАН Абелем Аганбегяном, пенсия в России в 2013 году превышала размер выплат пенсионерам в 2023. Авторы статьи пояснили, что размер пенсии всегда зависит от зарплаты, которую получает будущий пенсионер. За прошедшее десятилетие оплата труда выросла почти в 2,5 раза, и индексация пенсий на 7,5% не сможет сравнять уровень пенсии и зарплаты.
Однако в России существует Федеральный Закон, который предусматривает индексацию пенсий и иных выплат ежегодно. Размер начислений рассчитывается исходя из бюджетной политики и инфляции. Правительство РФ стремится урегулировать ситуацию на рынке и не допустить ухудшения уровня жизни россиян, поэтому опасения, что рыночные цены значительно превысят финансовые возможности неработающих пенсионеров напрасны.
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