Расчеты «Бастиона» ТОФ уничтожили у Курил корабль «противника»

День ОМОНа в России

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Всемирный день трезвости

День осведомленности о вирусах

Всемирный день грибника

Всемирный день смузи

День поиска каштанов

Астафий (Евстафий) Ветряк

Фото: iStock/Denis Torkhov

В России 3 октября профессиональный праздник отмечают сотрудники правоохранительных органов, которые несут службу в специальных отрядах особого назначения. В этот день в 1988 году был подписан приказ о создании подразделения ОМОН. Криминогенная обстановка и рост преступности послужили созданию специального отряда. После реформы МВД и переименования милиции в полицию название у подразделения осталось прежним.Этот праздник отмечается не только в России, но и во многих других странах мира. Дата торжества не является официальной, хотя в этот день сотрудники сферы здравоохранения и социальные работники напоминают населению о важности здорового образа жизни и призывают к отказу от употребления алкоголя.История возникновения этого торжества неизвестна, однако не будет лишним вспомнить о том, как опасны некоторые вирусы и какие меры для борьбы с ними существуют. Этот день отмечается в некоторых странах мира. Проводятся различные акции, семинары, на которых представители общественных и медицинских организаций рассказывают людям о видах вирусах, способах их проявления и лечении.Фото: iStock/Zbynek PospisilПраздник отмечают те, кто любит собирать грибы и разбирается в них. Праздник был учрежден с целью привлечения внимания к грибам, их пищевым ценностям. Грибы считаются очень полезным продуктом и их сбор является древним занятием, которое прослеживается во многих культурах на протяжении столетий.Третьего октября отмечается день вкусного и полезного натурального напитка. Инициатором торжества стал токсиколог, доктор наук Рея Мехта из Канады. Его целью стала осведомленность населения о полезных свойствах смузи, изготовленного из овощей, ягод, фруктов и зелени.Этот праздник стал народным торжеством в России. Из каштанов делают поделки, их добавляют в блюда, консервируют. В этот день стоит пройти по парку вместе со своими близкими друзьями или семьей, насладиться осенним лесом, опавшими листьями.Православные христиане в этот день чтят память великомученика Евстафия. Он был выдающимся полководцем и проповедовал язычество. Однажды он отправился на охоту за оленями. Когда до завершения погони за животным оставалось совсем немного, полководец увидел между рогами оленя образ креста с распятым на нем Иисусом Христом. Вернувшись домой, воин решил принять христианство. Вскоре после этого Евстафия казнили, посчитав отступником.Согласно преданиям, в этот день по ветру можно предсказать погоду. Если движение воздушных масс шло с юга, это предвещало тепло, а если с востока – осадков ждать не стоило.По традиции, крестьяне вывешивали на улицу постельное белье, чтобы ветром «выдуло» все проблемы.: Олег, Михаил, Иван, Василий, Александр, Татьяна