Расчеты «Бастиона» ТОФ уничтожили у Курил корабль «противника»

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В ходе дежурства на курильском острове Матуа расчёты береговых ракетных комплексов Тихоокеанского флота «Бастион» ликвидировали корабль условного противника. Об этом пишет РИА Новости.
«На острове Матуа Курильской гряды расчёты БРК «Бастион», несущие круглосуточное дежурство по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами, провели плановую тренировку по уничтожению корабля условного противника», — цитирует агентство сообщение ТОФ.
Отмечается, что российские береговые ракетчики отработали оборону рубежей от высадки с корабля «противника» морского десанта. Расчёты дивизиона БРК «Бастион» уничтожили морскую цель без фактического пуска ракеты электронным способом, предварительно выполнив слежение.
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