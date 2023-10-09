Расходы на патриотическое воспитание в РФ вырастут в 10 раз

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Проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в следующем году власти планируют выделить 45,85 млрд руб, в 2022 году на данный проект было заложено около 5 млрд руб.
Такие данные следуют из проекта бюджета, который внесли в Госдуму, пишет РБК.
Больше всего денег выделят «Движению первых» — 7 млрд руб. Они будут направлены на мероприятия по вовлечению «в систему патриотического воспитания детей и молодежи», 9,58 млрд руб. будет направлено региональным отделениям движения.
На конкурс «Большая перемена» планируют выделить 1,32 млрд, «Юнармию» — 270 млн, гранты (субсидии компаниям, ИП и физлицам на мероприятия) составят 2 млрд руб.
Также в финансирование «Патриотического воспитания» входят вопросы по обеспечению работы советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (около 20 млрд руб.), обеспечение школ гос.символами России (873,8 млн руб.), поддержание работы экспозиций «Россия — моя история» (400 млн руб.), а также субсидии фонду «История Отечества» (251,1 млн руб.).
Ранее сообщалось, что в России пройдут патриотические конкурсы: «Гимн России понятными словами», «Расскажи миру о своей Родине и «Адмирал Фёдор Ушаков моими глазами».
Мероприятия направлены на патриотическое воспитание молодежи и проводятся во исполнение Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина.
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Больше всего денег выделят «Движению первых» — 7 млрд руб. Они будут направлены на мероприятия по вовлечению «в систему патриотического воспитания детей и молодежи», 9,58 млрд руб. будет направлено региональным отделениям движения.
Также в финансирование «Патриотического воспитания» входят вопросы по обеспечению работы советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (около 20 млрд руб.), обеспечение школ гос.символами России (873,8 млн руб.), поддержание работы экспозиций «Россия — моя история» (400 млн руб.), а также субсидии фонду «История Отечества» (251,1 млн руб.).
Ранее сообщалось, что в России пройдут патриотические конкурсы: «Гимн России понятными словами», «Расскажи миру о своей Родине и «Адмирал Фёдор Ушаков моими глазами».
Мероприятия направлены на патриотическое воспитание молодежи и проводятся во исполнение Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина.
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Мария Фирсова