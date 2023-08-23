Расходы на патриотическое воспитание в России за год выросли в три раза

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В 2022 году на патриотическое воспитание в России было выделено 11,4 миллиарда рублей, что значительно превысило изначально запланированные 5 миллиардов и в три раза превышает сумму 2021 года, когда было потрачено 3,4 миллиарда рублей.
Такие данные содержатся в отчете комитета Госдумы, ответственного за вопросы семьи, женщин и детей, о расходовании бюджета в прошлом году. Об этом сообщает газета «Известия».
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