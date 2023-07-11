Раскольники захватили кафедральный собор в Белой Церкви под Киевом

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Религиозный конфликт на Украине вспыхнул задолго до того, как был подписан официальный томос об автокефалии, и сейчас он только разгорается. Так, 9 июля активисты ПЦУ незаконно заняли храм Архистратига Михаила в Бородянке Киевской области. Рейдерские захваты храмов, принадлежащих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) происходят при попустительстве либо при прямом содействии полиции. Например, юриста УПЦ, который пытался протестовать против незаконного голосования по поводу передачи храма в ведение ПЦУ, силовики просто вывели из зала.
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