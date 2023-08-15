Раскрыта смертельная опасность для собак в жару

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«Очень важно не оставлять собак одних в машине. Это может привести к тепловому шоку, тепловому удару, животное погибает. Когда вы едете на машине и выходите купить воды, ни в коем случае нельзя его оставлять с закрытыми окнами. Через десять минут собака погибнет», — пояснил в беседе с NEWS.ru Уражевский.
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