Раскрыта вся правда о «черной пятнице»

Самый крупный в истории аукционов голубой бриллиант Bleu Royal («Королевский синий») был продан 8 ноября на аукционе Christie's более чем за 44 млн долларов, cообщил телеканал РЕН ТВ. Имя покупателя при этом осталось неизвестным.

Масса камня грушевидной огранки — 17,61 карата, в течение последних 40 лет он находился в частной коллекции. Цвет камня эксперты описывают как «насыщенный и естественный». Бриллиант украшает собой кольцо из платины и 18-каратного розового золота, по бокам его обрамляют еще два камня — массой 3,12 карата и 3,07 карата соответственно.