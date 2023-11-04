Радио1
Главная / Новости / Общество/ Раскрыты источники получения спамерами телефонных номеров россиян

Раскрыты источники получения спамерами телефонных номеров россиян

Каргалев: спамеры берут телефонные номера россиян из клиентских баз
04 ноября 2023, 04:58
Фото: iStock/artoleshko

Фото: iStock/artoleshko

Основным источником телефонных номеров, которые мошенники используют для звонков россиянам, являются клиентские базы данных различных компаний. Эту информацию предоставил руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев, передает РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что спам-звонки в большинстве случаев представляют собой обширные списки вызовов, рассылаемые по «огромной базе телефонных номеров, собранных из разных источников». Как отметил Каргалев, в настоящее время большинство таких номеров, включая те, которые используются мошенниками, собираются путем взломов и кражи клиентских баз данных различных компаний.

Согласно словам эксперта, информация о телефонных номерах может «утечь» не только в результате централизованных взломов, но также из-за нарушений в настройках хранения баз данных. Он также подчеркнул, что такие источники данных представляют особый интерес для спамеров, поскольку они обширны и содержат ценную информацию о клиентах, включая фамилии, имена, адреса электронной почты и другие сведения.

Читайте также:

Пенсионер из Петербурга перевёл мошенникам почти 6 млн рублей

Названа причина блокировки электронной почты

Эксперты предупредили россиян о новом способе интернет-мошенничества
#интернет
#кражи
#имена
#пенсионер
#информация
Читайте нас в
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора»
Заслуженная артистка России Галина Мочалова умерла на 90-м году жизни
04 ноября 2023, 01:58

Фото: iStock/Boris Ipatov

Заслуженная артистка России, актриса Галина Мочалова скончалась на 90-м году жизни, сообщили в театре «Приют комедианта».
Галина Мочалова ушла из жизни 2 ноября, всего за 16 дней до своего 90-летия.

«Мы приносим самые искренние соболезнования родным, близким, а также всем поклонникам таланта Галины Владимировны», - говорится в некрологе.
Актриса родилась 18 ноября 1933 года и окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств). Она работала в разные периоды в театре имени Ленсовета, а также в петербургских театрах «Комедианты» и «Приют комедианта». В 2007 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки России.
Актриса снялась в 87 фильмах, включая такие сериалы, как «Мажор-3», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Литейный», а также «Шерлок Холмс» (2013) и «Мастер и Маргарита» (2005).

Читайте также:

Умер советский оперный певец Востряков

В Москве умер автор хитов Ротару и Кобзона Евгений Ширяев

Умер художественный руководитель Петербургской филармонии Темирканов
#певец
#приют
#соболезнования
#актриса
Читайте нас в
Возле Большого театра скопилась очередь из-за билетов на «Щелкунчик»
Очередь желающих купить билет на «Щелкунчика» собралась у Большого театра
04 ноября 2023, 01:35

Фото: iStock/abezikus

В Москве у здания Большого театра собралась очередь людей, желающих приобрести билеты на балет «Щелкунчик», сообщает телеканал «Москва 24».
В сюжете говорится, что охрана театра организовывает движение людей в очереди и выдает им специальные браслеты, которые фиксируют место в очереди к кассам.

Корреспондент телеканала отмечает, что количество желающих приобрести билеты на спектакль по балету «Щелкунчик» продолжает расти, даже несмотря на позднее время. Многие из них пришли к театру уже с утра.

Пресс-служба Большого театра ранее объявила, что предварительная продажа билетов на представление балета начнется по специальному графику с 4 ноября. Это решение было принято в связи с высоким спросом на этот спектакль.

Читайте также:

«Русский балет» начал гастроли по Китаю

Yle: На Украине назвали русский балет средством «мягкой силы» России

Налоговая заблокировала счета Волочковой
#балет
#движение
#охрана
#продажа
#спектакль
#билеты
#служба
Читайте нас в
Всемирный день мужчин в 2023 году: как отмечают, что подарить
04 ноября 2023, 00:05

Фото: istockphoto.com/Damir Khabirov

Во всем мире в первую субботу ноября отмечается праздник, посвященный сильному полу. В 2023 году торжество приходится на 4 ноября. Редакция «Радио 1» расскажет, как зародился праздник Всемирный день мужчин и как его отмечают.

Всемирный день мужчин: история праздника


Учреждение даты, посвященной всем мужчинам мира, произошло с серьезной целью. Инициатором введения торжества стал писатель Джордж Киндел. По его мнению, мозг мужчины всегда находится под влиянием тестостерона, из-за чего у человека могут возникать вспышки агрессии. У женщин подобной проблемы не существует, подчеркивал автор, поэтому мужчины, которые способны совладать со своими эмоциями, должны быть удостоены отдельного дня, который будет напоминать общественности о том, как сложно мужской половине населения противостоять внутренним процессам в организме.

В 2000 году Всемирный день мужчин был учрежден по инициативе бывшего главы СССР Михаила Горбачева. По распоряжению руководства отделения ООН, в честь праздника заявившим о себе мужчинам, стали вручать премии. Лауреатами наград становились бизнесмены, политики и общественные деятели.

День народного единства в Москве: мероприятия и программа на 4, 5 и 6 ноября
День народного единства в Москве: мероприятия и программа на 4, 5 и 6 ноября

Связанные праздники


Также существует Международный мужской день. Он тоже отмечается в ноябре, но 19 числа. Этот праздник менее распространен и известен он лишь 60 странам мира. История его возникновения доподлинно неизвестна. Принято считать, что торжество установлено в честь отца доктора Джерома Тилуксингха из Университета Вест-Индии. Он возмутился тем, что существует торжество, посвященное отцам, однако бездетных мужчин и маленьких мальчиков праздником не удостоили. Идея торжества понравилась общественности и вскоре его стали отмечать.

Ежегодно выбирается определенная тема праздника, например — проблемы сохранения мужского здоровья.

Всемирный день мужчин: что подарить


В этот день нужно подчеркнуть важность присутствия мужчины в жизни женщины и семьи в целом. Приятным подарком станет приготовленное блюдо, совместный просмотр любимого фильма, поход в ресторан или долгожданный презент.
 
Читайте также:

Названы самые необычные места для поездок россиян на ноябрьские праздники

В Кашире состоится концерт флейтиста Павла Ио «Мир Ёкома Кацуя»

День менеджера в 2023 году: какого числа отмечают, кого поздравлять
 
 
 
#история
#праздник
#концерт
#женщины
#семьи
#ссср
#мужчины
Читайте нас в
Мать умершего в Сочи малыша кормила его из шприца с неизвестным содержимым
Мать умершего от истощения малыша кормила его из шприца с неизвестным содержимым
03 ноября 2023, 23:27

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Бабушка умершего младенца в Сочи рассказала, что мать ребенка пыталась его кормить из шприца, содержимое которого было неизвестно.
Следствие установило, что ребенок страдал от длительного отказа от пищи, и его отец, известный блогер-сыроед Максим Лютый неоднократно морил его голодом в течение суток. Пара доставила ребенка в больницу 8 марта, но он умер по дороге. Лютый утверждал, что обливал младенца холодной водой и не кормил его, пытаясь приучить к сыроедению, обвинив гражданскую супругу в смерти сына.

Мать Максима Лютого, Нелли Фликман, рассказала на суде в Лазаревском районном суде Краснодарского края, что девушка, учащаяся на курсах сыроедения, рассказывала ей, что мать Миронова (Оксана Миронова, мать ребенка) пыталась кормить младенца через шприц. Однако она не располагала информацией о содержании шприца.

На вопрос прокурора о рационе питания ребенка, Фликман ответила, что его кормили «как обычно — молоком». Она также заявила, что оба родителя несут ответственность за смерть ребенка, так как они заметили ухудшение его состояния, но не обратились вовремя за медицинской помощью.

Максиму Лютому предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). Мать ребенка была приговорена к двум годам исправительных работ, а приговор отцу пока не вынесен.

Читайте также:

«Мешал спать»: Россиянка убила приемного сына и хотела сымитировать его падение с высоты

В Петербурге москвичка обварила горячим чаем свою восьмимесячную дочь

Полуторагодовалый ребенок погиб в результате падения с лестницы в Иркутской области
#приговор
#ребёнок
#смерть
#падение
#ук
#обвинение
#мать
#следствие
#отец
#блогер
#девушка
#рф
Читайте нас в
Минюст включил в реестр иноагентов трех журналистов
03 ноября 2023, 21:48

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Минюст РФ признал иноагентами ряд российских журналистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в реестр иноагентов попали журналисты Дмитрий Губин, Дмитрий Еловский, Андрей Солдатов. А также в список были включены юрист, блогер Кирилл Качур и политолог Мария Снеговая. В ведомстве пояснили, что все перечисленные лица проживают за рубежом.

Сообщается, что из реестра иностранных агентов была исключена региональная национально-культурная общественная организация «Туба калык» по причине ее ликвидации.

Напомним, 1 декабря прошлого года в РФ вступил в силу закон, который регулирует деятельность иностранных агентов. 

Читайте также:

Лавров: Россия не видит у Запада и Киева воли к устойчивому и справедливому миру

СК предъявил заочное обвинение бывшему премьер-министру Украины Яценюку

Путин выступит с посланием на выставке-форуме «Россия» после 11 марта 2024 года
#россия
#журналисты
#юрист
#обвинение
#блогер
#политолог
#лавров
Читайте нас в
Минюст признал журналиста Дмитрия Губина* иностранным агентом
03 ноября 2023, 21:06

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Советский и российский журналист Дмитрий Губин признан иностранным агентом, соответствующая информация опубликована на сайте Минюста.
Губин* начал карьеру журналиста еще в 1986 году, по распределению попав в волоколамскую газету «Заветы Ильича».

Журналист успел поработать в таких известных СМИ как: журнал ​«Огонёк», «Радио России», «Вести» на РТР, «Маяк 24» и многих других. Он брал интервью у мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и работал продюсером Русской службы BBC в Лондоне.
«(Губин*) распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации», - сообщается на сайте Минюста. 

Также отмечается, что журналист участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

Читайте также: 

С 7 октября в палестино-изральском конфликте погибли не менее 36 журналистов

УВКПЧ ООН: В 2023 году были убиты более 46 журналистов

Федерация журналистов IFJ призвала Израиль прекратить «бойню» сотрудников СМИ

*Признан иностранным агентом на территории РФ.
#журналист
#минюст рф
#иностранный агент
Читайте нас в
В России ввели особый воинский учёт для отбывающих наказание
03 ноября 2023, 20:56

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

В России создали особый воинский учёт для граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, об этом сообщается на официальном сайте правовых актов.
Воинский учёт осужденных будут вести ответственные сотрудники исправительных учреждений, а также военные комиссариаты по месту отбывания наказания.

При этом, личная явка военнообязанного в военкомат, в этом случае, не обязательна. Об их приеме, этапировании или освобождении должны будут отчитываться сотрудники исправительных учреждений. Сверку планируют сделать ежегодным мероприятием.

Также отмечается, что подлежащие особому воинскому учёту россияне не будут проходить медицинское освидетельствование, медобследование и психологический отбор.

Читайте также: 

В Петербурге прошёл телемост связи участников СВО с родственниками

В Москве из военкомата сбежали уроженцы Таджикистана, ставшие россиянами

В Подмосковье участников СВО защитят от списания долгов со счетов
#военные
#россияне
#военкомат
#учёт
#тюрьма
Читайте нас в
TikTok не уведомлял Роскомнадзор о возобновлении работы в России
Роскомнадзор не получал от TikTok уведомления о возобновлении работы в России
03 ноября 2023, 20:39

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Работа интернет-сервиса TikTok на территории РФ не ограничивается, Роскомнадзор также не получал от компании уведомлений о возобновлении работы. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Ранее пользователи сообщили, что видеоплатформа TikTok заработала в России. У некоторых людей появились свежие видео, реклама и даже стримы без подключения VPN или сторонних программ.

Напомним, китайская социальная сеть TikTok сообщила о временной приостановке своей деятельности на территории РФ в марте 2022 года по причине принятия в России закона о «фейковых новостях». После остановки работы пользователям из России не отображались новые видео, трансляции, реклама, а также зарубежные страницы.

Читайте также:

TikTok снова заработал в России

Глава городского округа Дубна Тихомиров посетил компанию «Технокомплект»

Более 1,5 тысяч км дорог отремонтировали в этом году в Подмосковье
#подмосковье
#дубна
#остановки
#видео
#реклама
#социальная сеть
#пользователи
#рф
Читайте нас в
Глава Истры Витушева обсудила текущую ситуацию с теплоснабжением в городе
03 ноября 2023, 20:12

Фото: Пресс-служба города Истра

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева ходе рабочего совещания обсудила текущую ситуацию с теплоснабжением в городском округе Истра, об этом Витушева сообщила в своем Telegram-канале.
Витушева напомнила, что все 67 котелен, которые обслуживают около тысячи объектов, были запущены еще 3 октября. 

«Специалисты ресурсоснабжающей организации проводили капитальные и текущие ремонты различного оборудования на котельных, замену тепловых сетей и их гидравлические испытания, чтобы минимизировать риски появления аварийных ситуаций в период отопительного сезона», - прокомментировала ситуацию глава города. 

Она также отметила, что все обращения граждан оперативно принимаются в работу и решаются.

Если у вас возникли проблемы с отоплением - необходимо обратиться в вашу управляющую компанию.

Читайте также: 

450 пенсионеров из Дмитровского округа получили бесплатные «борщевые» наборы

Глава Дмитрова Поночевный посетил институт пресноводного рыбного хозяйства

Глава Дмитровского округа Поночевный проверил ход ремонта Дмитровского техникума
#испытания
#обращения
#специалисты
#истра
#подмосковье
#отопление
Читайте нас в
Достижения.рф