Раскрыты источники получения спамерами телефонных номеров россиян

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Основным источником телефонных номеров, которые мошенники используют для звонков россиянам, являются клиентские базы данных различных компаний. Эту информацию предоставил руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев, передает РИА Новости.
Согласно словам эксперта, информация о телефонных номерах может «утечь» не только в результате централизованных взломов, но также из-за нарушений в настройках хранения баз данных. Он также подчеркнул, что такие источники данных представляют особый интерес для спамеров, поскольку они обширны и содержат ценную информацию о клиентах, включая фамилии, имена, адреса электронной почты и другие сведения.
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Артем Кузьмин