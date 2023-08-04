Раскрыты самые распространённые схемы мошенничества на языковых курсах

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Лингвист, кандидат наук и основатель языковой школы Диана Белан рассказала, что мошенников можно вычислить по громким обещаниями за короткий период времени выучить язык, а также по безосновательно приписанному наличию международных сертификатов и заявлениях об опыте работы за рубежом.
«Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, будьте готовы к неожиданным дополнительным тратам на сертификацию или практические занятия», — добавила в беседе с Газета.ру Белан.
Она подчеркнула, что изучение языка – процесс длительный, требующий много времени и практики.
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