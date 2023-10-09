Раскрыты сроки возобновления работы газопровода между Финляндией и Эстонией

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Директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Гренлунд заявил, что работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией будет восстановлена через несколько месяцев. Об этом пишет Demokraatti.
Он отметил, что для доступа к газопроводу нужно несколько дней, так как необходимо подготовить оборудование и пройти разрешительные процедуры.
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