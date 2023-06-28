Раскрыт самый распространённый страх россиян

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ВЦИОМ: Наиболее часто россияне бояться высоты
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что самым распространённым у россиян стал страх высоты, о котором заявили 30% респондентов.
При этом, 28% опрошенных заявили о страхе змей, 24% - о страхе водных пространств и глубины.
Ранее ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что 49% россиян верят в существование тайной организации, которая влияет на мировые процессы. При этом 36% россиян не допускают существования подобных организаций. Среди этой части опрошенных люди от 18 до 34 лет, а также люди с высшим образованием и активные пользователи интернета. Ещё 15% респондентов затруднились с ответом.
При этом, 28% опрошенных заявили о страхе змей, 24% - о страхе водных пространств и глубины.
«Страхи — способ выстраивания отношений с окружающим миром, другими людьми. Их используют при манипуляции окружающими либо при доказательстве превосходства над теми, кто подвержен тем или иным страхам. Фобии могут влиять и на то, как люди оценивают риски, принимают решения и взаимодействуют с другими», — прокомментировал в беседе с RT зампред научного совета ВЦИОМ Степан Львов.
Ранее ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что 49% россиян верят в существование тайной организации, которая влияет на мировые процессы. При этом 36% россиян не допускают существования подобных организаций. Среди этой части опрошенных люди от 18 до 34 лет, а также люди с высшим образованием и активные пользователи интернета. Ещё 15% респондентов затруднились с ответом.
Мелисса Тимофеева