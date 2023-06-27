Раскрыта главная опасность просроченных фильтров для воды

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Эколог Гильденскиольд: «Образуется биопленка из болезнетворных бактерий»
Эколог, доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд предостерёг от использования фильтров с истёкшим сроком годности, поскольку на них могут образовываться опасные болезнетворные бактерии.
Ранее стало известно, что старейшая станция водоподготовки Москвы, которая обслуживает 26 районов столицы и часть Подмосковья, отмечает 120-летие. Как передаёт utro.ru со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня станция обладает современным автоматизированным производством.
Кроме того, президент России Владимир Путин и Сергей Собянин приняли участие в церемонии запуска первых электрических речных трамвайчиков в столице. Так, на Северном речном вокзале в столице запущены первые электросуда. Новый маршрут составляет 6,5 км. и свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной.
«На фильтрах для воды с истекшим сроком годности образуется биопленка из болезнетворных бактерий: и кишечные палочки, и легионеллы, и лямблии, и криптоспоридии. Причём их количество в тысячи раз больше, чем в обычной водопроводной воде! Меняйте фильтр согласно указанному в инструкции сроку», — пояснил в беседе с NEWS.ru Гильденскиольд.
Кроме того, президент России Владимир Путин и Сергей Собянин приняли участие в церемонии запуска первых электрических речных трамвайчиков в столице. Так, на Северном речном вокзале в столице запущены первые электросуда. Новый маршрут составляет 6,5 км. и свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной.
Мелисса Тимофеева