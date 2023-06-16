Раскрыты истинные причины страшных снов

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«Чрезмерное напряжение на работе, в институте или в школе, бесконечный поток задач или подготовка к серьёзному экзамену или аттестации и даже переживания о личной жизни не могут оставить человека даже ночью. Переживаемая тревога вызывает обдумывание происходящего во время сна, что и вызывает кошмары», – отметил в беседе с Газета.ру Самбурский.
Ранее психолог Анастасия Екушевская заявила, что основным и самым главным признаком того, что ребёнку не подходит школа, является его сильное нежелание ходить на учёбу. Кроме того, признаками неподходящего учебного заведения могут быть ночные кошмары ребёнка и его плохой сон. Стоит задуматься о смене школы и при радикальном изменении поведения и эмоционального состояния ребёнка.