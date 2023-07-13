Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 14 по 16 июля

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С 14 по 16 июля в период с 19:00 до 7:00 изменится расписание движения поездов по Савеловскому и Белорусскому направлениям на линии МЦД-1, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Некоторые рейсы, начиная с 21:00 будут отменены.
По направлению в аэропорт Шереметьево следует автобус от станции метро «Ховрино». Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области просит быть внимательными при планировании маршрута.
Читайте также:Во Владимирской области задержали подозреваемого в диверсии на железной дороге.
Водителей не будут штрафовать, если перед камерой не было предупреждающих знаков.
Подмосковье признали одним из перспективных регионов для развития санаториев.