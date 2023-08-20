Расписание поездов изменено из-за приостановки движения на участке БАМ

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Схема движения пассажирского железнодорожного транспорта изменена в результате приостановки сквозного прохождения составов через поврежденный участок Байкало-Амурской магистрали. Там после разлива реки Холодной и разрушения дамбы были повреждены около 200 метров путей.
Поезда, следующие с запада на восток. будут переформировываться на станции Северобайкальск. Далее они проследуют по Транссибирской магистрали через Тайшет, Иркутск, Петровский Завод и Читу. Как ранее сообщал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке трассы займут примерно семь дней. В Северо-Байкальском районе региона из-за наводнения и повреждения железнодорожной трассы объявлен режим ЧС.
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Александр Бойцов