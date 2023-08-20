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Расписание поездов изменено из-за приостановки движения на участке БАМ

20 августа 2023, 13:09

Фото: istockphoto/Wentao Li

Схема движения пассажирского железнодорожного транспорта изменена в результате приостановки сквозного прохождения составов через поврежденный участок Байкало-Амурской магистрали. Там после разлива реки Холодной и разрушения дамбы были повреждены около 200 метров путей.

Теперь составы, следующие с востока на запад будут переформировываться на станции Кичера и направятся в обход по соединительной ветке Тында - Бамовская и далее — по Транссибирской магистрали. Для перевозки пассажиров к станции Кичера задействованы дополнительные автобусы. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале ОАО «РЖД».

Поезда, следующие с запада на восток. будут переформировываться на станции Северобайкальск. Далее они проследуют по Транссибирской магистрали через Тайшет, Иркутск, Петровский Завод и Читу. Как ранее сообщал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке трассы займут примерно семь дней. В Северо-Байкальском районе региона из-за наводнения и повреждения железнодорожной трассы объявлен режим ЧС.

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Депутат Госдумы Горелкин прокомментировал неудачу миссии «Луна-25»
20 августа 2023, 14:02

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Роскосмос должен проанализировать все ошибки, допущенные при запуске станции «Луна-25», чтобы избежать их в следующей лунной миссии «Луна-26». Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.
«Не бойтесь ошибаться – бойтесь повторять ошибки», – так депутат прокомментировал неудачный исход миссии «Луна-25».

Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что космическая станция «Луна-25» потерпела крушение на Луне и прекратила своё существование. Она должна была сесть на поверхность Луны завтра, 21 августа, и взять пробу грунта, чтобы узнать, если в нём вода.

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#луна
#депутат
#госдума
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Аппарат лунной миссии Индии «Чандраян-3» готовится к посадке на спутник Земли
20 августа 2023, 12:47

Фото: iStock/mikiell

Посадочный модуль индийской лунной миссии «Чандраян-3» готовится к посадке. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) на своей странице в соцсети X.
Совершение посадки планируется на 23 августа в 15:15 мск.
В настоящее время проводится подготовка, аппарат будет ожидать рассвета на посадочной территории.

Напомним, что Индия ранее запускала уже два аппарата на Луну. Первый был запущен в 2009 году, и работал на орбите. Вторая миссия 2019 года предполагала посадку на поверхность Луны, но имела неудачный исход. При этом аппарат продолжает работать на орбите естественного спутника Земли.

Если миссия «Чандраян-3» будет иметь успех, Индия станет четвёртым государством, которое после СССР, США и КНР совершит посадку на поверхность Луны.

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#индия
#луна
#космос
#аппарат
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Власти Бурятии ввели режим ЧС из-за выхода реки из берегов
20 августа 2023, 12:28

Фото: istockphoto/Wentao Li

На севере Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В Северо-Байкальском районе река Холодная вышла из берегов, в результате чего была разрушена дамба и повреждены железнодорожные пути.
Глава Бурятии Алексей Цыденов провел экстренное совещание комиссии по ЧС в связи с ситуацией на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В своем телеграм-канале руководитель региона сообщил, что железнодорожная насыпь размыта, а движение поездов по БАМ приостановлено. Протяженность поврежденного железнодорожного полотна составляет около 200 метров. Также повреждены 10 опор контактной сети.

К ремонтно-восстановительным работам привлечены 120 человек и 24 единицы специальной техники. Ориентировочный срок окончания аварийных работ — 26 августа. По словам Алексея Цыденова, ущерб для экономики страны от задержки грузов, связанных с простоем железной дороги, будет исчисляться десятками миллиардов рублей.

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#движение
#дороги
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#чс
#ущерб
#бурятия
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Улицу в Донецке назвали в честь убитой журналистки Дарьи Дугиной
20 августа 2023, 11:44

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Одна из улиц в Донецке названа именем убитой украинскими спецслужбами российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом в своем телеграм-канале написал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В сообщении он указал, что журналистка была для дончан по-настоящему своей. Она была настоящим патриотом своей страны, активно и открыто поддерживала проведение спецоперации, публично высказывала свою точку зрения. Дугина не раз бывала в ДНР, глубоко понимала корни военного конфликта и всегда подчеркивала, что Россия воюет не с Украиной, а со всем глобалистским Западом.

Год назад, 20 августа, преступный киевский  режим в помощью теракта оборвал жизнь Дарьи Дугиной. Настолько велик был страх перед простой русской девушкой, перед правдой, которую она несла людям. Теперь улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

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#страны
#режим
#днр
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РАН: Орбита движения «Луны-25» не позволяет сфотографировать модули американских «Аполлонов»
20 августа 2023, 08:05

Фото: istockphoto/mikiell

Орбита, по которой перемещается российская станция «Луна-25» не позволяет сфотографировать посадочные модули космических кораблей «Аполлон», подтверждающие высадку американцев на естественный спутник земли. Такой задачи у аппарата не было.
Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эсмонт. В беседе с РИА Новости специалист отметил, что вполне можно было бы рассчитать такие параметры орбиты, чтобы сделать такие снимки, но такая задача перед «Луной-25» не ставилась. Главным было разработать такую траекторию движения, чтобы обеспечить максимально мягкую посадку станции именно в том месте, где было запланировано.

Натан Эсмонт сообщил, что с того места, где сейчас находится станция, сфотографировать модули «Аполлонов» не получится, но также добавил, что это никогда не было «сверхзадачей». Напомним, что сторонники «лунного заговора» считают, что никакой высадки человека на Луну не было, а репортаж о первых шагах Армстронга по лунной поверхности является грандиозной мистификацией американцев.

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#ран
#станция
#луна
#космос
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В аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет
Яндекс: в аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет
20 августа 2023, 03:43

Фото: iStock/skyNext

В аэропортах «Внуково» и «Домодедово» Москвы наблюдаются задержки вылетающих и прибывающих рейсов, указано в данных сервиса «Яндекс. Расписание».
По данным на 3:25 ночи, на ближайшие два часа в «Домодедово» три рейса вылетают с задержкой и еще три рейса прибывают с задержкой. Рейс из Сочи был перенаправлен в аэропорт «Шереметьево».

В аэропорту «Внуково» за аналогичный период времени четыре рейса задержаны на вылет, три рейса задержаны на прилет, и один рейс отменен. Также были изменены терминалы прилета и вылета для нескольких рейсов.

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#шереметьево
#домодедово
#внуково
#аэропорт шереметьево
#сочи
#рейсы
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Известный режиссер Бояков сообщил об учреждении фонда и премии Даши Дугиной
19 августа 2023, 20:18

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Художественный руководитель «Нового театра», создатель фестиваля «Традиция», режиссер Эдуард Бояков сообщил об учреждении Фонда и премии имени Даши Дугиной, передает Царьград.
Бояков отметил, что Дарья Дугина была для него не просто другом, но и соратником. Он также добавил, что сотрудничал с Дугиной во время работы во МХАТ.

«Мы будем продолжать это дело, которое с таким блеском её молодая душа реализовывала», — цитирует Боякова Царьград.

Напомним, 20 августа исполняется год со дня трагической гибели Дугиной.

Ранее Следственный комитет РФ установил личность сотрудника правоохранительных органов, который за деньги собирал информацию о семье погибшей Дарьи Дугиной. Следствию также удалось установить, что мощность взрывного устройства, заложенного под автомобилем Дугиной, соответствовала 500 граммам в тротиловом эквиваленте.

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#убийство
#трагедия
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Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после взрыва в Махачкале
19 августа 2023, 20:03

Фото: iStock/WendellandCarolyn

Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после взрыва на окраине Махачкалы. Об этом сообщил руководитель ведомства Александр Трембицкий в ходе встречи с главой республики Сергеем Меликовым.
Сообщается, что для расследования причин ЧП создана специальная комиссия, которую возглавил руководитель кавказского управления Ростехнадзора Алан Цалиев.

Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник, 14 августа, вечером. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. Среди погибших было трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнование родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане.

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Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале доставили в Москву


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В Рыбинске 10-летний участник «Голос. Дети» Проворов поёт на улице, чтобы помочь другу
19 августа 2023, 19:14

Фото: istockphoto/vejaa

10-летний Мирон Проворов поёт на улице, чтобы собрать деньги своему больному лейкозом другу на лечение в Израиле.
Mash пишет, что Мирон Проворов 2 года назад выступал на Первом канале. Мальчик живёт в Рыбинске, поёт и играет на гитаре.
 
Недавно он узнал, что его друг заболел острым лимфобластным лейкозом. Мирон решил помочь товарищу победить болезнь и пройти лечение в Израиле.
 
Каждый день Мирон выходит на городскую площадь и поёт знаменитые шлягеры. Он верит, что ему удастся собрать деньги на сложное лечение своему другу.

Ранее сообщалось, что врачи НИКИ детства поставили на ноги 10-летнего мальчика, перенесшего лимфобластный лейкоз.

В НИКИ детства поступил пациент, 10-летний мальчик, у которого не получалось самостоятельно ходить, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Врачи выяснили, что мальчику ранее диагностировали лимфобластный лейкоз, но на сегодняшний день у него наблюдалась ремиссия. В ходе обследования, врачи обнаружили у юного пациента вторичную кардиомиопатию, которая приводит к изменению тканей сердца, приводящих к нарушению работы сердечно-сосудистой системы.

Специально для эффективного лечения для юного пациента разработали программу реабилитации. В ней применили методы лечения как кинезиотерапия, массажи, виброплатформа. После прохождения курса реабилитации, врачам удалось добиться восстановления двигательных функций у ребёнка. Пациент уже выписан под наблюдение врачей.

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