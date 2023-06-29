Распространяющие опасную лихорадку комары появились в Финляндии

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В Финляндии обнаружили переносящих вирус лихорадки Западного Нила комаров
Насекомые были замечены на юго-западе Суоми. Как стало известно, на новый вид обратили внимание случайно, во время изучения образцов комаров, которые были собраны ранее в прибрежных районах. Известно, что они переносят опасный вирус и ранее были замечены в Ленобласти в России и в одном из северных районов Швеции.
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Анастасия Крестьянова