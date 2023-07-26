Райффайзенбанк приостановит прием и покупку валюты у россиян

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В пресс-службе Райффайзенбанка сообщили, что решение о приостановке операций с иностранной валютой обусловлено необходимостью эффективно управлять денежной позицией банка. Отмечается, что операции в национальной денежной единице пользователям будут доступны, в том числе, через мобильное приложение.
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