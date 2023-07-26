Райффайзенбанк приостановит прием и покупку валюты у россиян

В Московской области специалисты начинают обработку территории региона в рамках третьего этапа работ по борьбе с борщевиком Сосновского.

Лидерами по обработанным площадям от борщевика Сосновского стали лесничества в городских округах: Подольск — 127,66 га, Истра — 86,13 га, Ступино — 76,38 га.



«С начала третьей декады июля и до конца августа в лесах Московской области пройдёт третий этап по борьбе c борщевиком Сосновского. Второй этап завершен, работы проведены на площади свыше 700 га. Борьба с опасным сорняком на третьем этапе продолжится на площади свыше 740 га. Окашивание пройдет с учетом новых площадей, которые были добавлены в реестр по обращениям жителей», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Леса Московской области — защитные. В них запрещается применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком Сосновского используется механический метод — окашивание.

Борьба с борщевиком распространяется и на частные владения. Органы местного самоуправления могут подключиться к работе по уничтожению растения, если этого не сделал владелец и далее взыскать с собственника расходы.

Борщевик Сосновского — быстро разрастающееся, многолетнее, ядовитое растение, которое способно вызвать аллергическую реакцию на коже, похожую на солнечные ожоги.

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