Разблокировка телефона с помощью отпечатка пальца может привести к потере данных

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Однако у этой технологии есть и обратная, весьма неприятная сторона. Современные прекрасно технически подкованные мошенники нередко крадут базы данных с информацией о пользователях, с легкостью взламывают компьютеры и телефоны. Отпечаток пальца можно довольно легко скопировать, а устройство со старым сенсором можно разблокировать даже используя чужой отпечаток.
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