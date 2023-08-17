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Разблокировка телефона с помощью отпечатка пальца может привести к потере данных

17 августа 2023, 12:52

Фото: istockphoto/Pinkypills

Разблокирование или активация телефона с помощью отпечатков пальцев, конечно, удобна, но может привести к возникновению ряда проблем, прежде всего, связанных с потерей личных данных. Об этом сообщил руководитель команды разработчиков супераппа Gem Space Ваге Закарян.
По его словам, формат распознавания данных с помощью биометрии появился несколько лет назад и на тот момент был революционным по сравнению с тем, к чему привыкли пользователи. Одним из плюсов такого способа активации телефона и входа в приложение является то, что нет необходимости запоминать цифровой пароль, передает «Прайм».

Однако у этой технологии есть и обратная, весьма неприятная сторона. Современные прекрасно технически подкованные мошенники нередко крадут базы данных с информацией о пользователях, с легкостью взламывают компьютеры и телефоны. Отпечаток пальца можно довольно легко скопировать, а устройство со старым сенсором можно разблокировать даже используя чужой отпечаток.


К тому же, система распознавания отпечатка пальца чувствительна к загрязнениям, царапинам, другим помехам и механическим повреждениям. Для безопасности информации в смартфонах эксперт советует использовать несколько степеней защиты, в том числе двухфакторную аутентификацию с отправкой sms-кода на телефон.

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Учитель Снегуров: Отдых школьников в сентябре не вызовет проблем в школе
17 августа 2023, 13:54

Фото: istockphoto.com/timltv

Историк, заслуженный учитель России, профессор МГПУ, кандидат психологических наук Александр Снегуров заявил, что отдых школьников в бархатный сезон в сентябре не вызовет проблем в школе, если речь идёт об отпуске продолжительностью две недели, а не полтора месяца.
Снегуров пояснил, что первые несколько недель в школе идёт повторение материала, поэтому на успеваемость отдых во время бархатного сезона ухудшить не должен.

«Сейчас у нас ещё вполне развита дистанционная коммуникация. Человек может присоединиться к занятию дистанционно, если такая аппаратура есть, получить задание, побеседовать с педагогом, выполнить задание. Не вижу в этом ничего страшного и опасного. Общение с родителями, бабушками и дедушками должно поощряться школой», — добавил в беседе с RT Снегуров.

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#дети
#родители
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Химкинское предприятие представило лекарственные препараты на форуме «Армия-2023»
17 августа 2023, 13:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Химкинский научно-производственный центр «Фармзащита» принял участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2023», где представил свои лекарственные препапараты.
Предприятие из Химок представило на Форуме инновационные технологии в сфере лекарственных препаратов, антидотов, радиопротекторов, разработки службы крови, а также укладки для спасателей и бойцов войск радиационной, химической и биологической защиты, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.

В рамках Форума предприятие представило новый гемостатический препарат, останавливающий сильное артериальное и венозное кровотечение. 


«Участие в таком масштабном форуме позволит нашим научно-производственным объединениям продемонстрировать свои достижения и потенциал, а также установить новые контакты и партнерства с другими компаниями из 7 стран», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
В Форуме приняли участие сотрудники НПО имени С.А.Лавочкина, которые продемонстрировали макет первой в истории России автоматической станции «Луна-25» для исследования лунного грунта.

Форум «Армия-2023» проходит в Подмосковье в Кубинке с 14 по 20 августа. 

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#станции
#служба
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Стартовал прием заявок на конкурс проектов «Среда возможностей»
17 августа 2023, 13:30

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Стартовал приём заявок на открытый конкурс проектов «Среда возможностей» от Фонда Тимченко.

Поучаствовать в конкурсе есть возможность до 24 сентября, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Принять участие могут НКО и бюджетные учреждения, которые ведут образовательную деятельность в городах или населённых пунктах с численностью населения менее 50 тысяч человек.

Заявку на участие нужно отправить электронно на официальном сайте конкурса «Среда возможностей». Там же можно ознакомиться с подробностями конкурса.

Итоги конкурса будут подведены 31 октября текущего года.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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Российское общество «Знание» проведет ряд мероприятий в субъектах РФ. 

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Стилист Лисовец призвал одеваться в секонд-хендах
Стилист Лисовец объяснил, почему модники одеваются в секонд-хендах
17 августа 2023, 13:28

Фото: IStock/VictorHuang

Необычный праздник отмечают 17 августа – День секонд–хенда или День комиссионного магазина. Такие магазины начали набирать популярность в России ещё несколько лет назад. Сегодня в секонд-хендах одеваются самые модные люди. Стилист Влад Лисовец объяснил «Радио 1», почему секонд-хенды в тренде.
По словам эксперта, многие люди хотят быть похожими на большинство, они боятся выделяться и носят то, что диктует им общество. Настоящие ценители моды знают, что в секонд-хендах можно найти уникальную винтажную вещь.
«В секонд-хенде можно очень неплохо нарядиться и выглядеть гораздо интереснее, чем многие люди, которые тратят огромные деньги. Нужно искать что-то необычное, непохожее, не нужно бояться вещей, которые уже были в стирке, потому что винтаж всегда приветствуется и стильно выглядит. Я сам люблю секонд-хенды и рекомендую всем. Отличные джинсы можно найти в секонде, какую-то кожаную куртку с интересным кроем, которую уже не производят, тоже можно найти в секонд-хенде», — отметил стилист.
Влад Лисовец подчеркнул, что главное в моде — это силуэт, а не качество ткани. Необычной крой чаще всего можно найти только в комиссионных магазинах.
«Когда в моду вошёл стиль 90-х, все самые модные люди покупали футболки в секонд-хендах. Потому что если такой крой и продавался в магазинах, то это стоило безумных денег у каких-нибудь супер-дизайнеров. А в секонд-хендах это можно было найти за копейки. Там одежда, которая не нужна обычным людям, потому что они носят то, что носят все», — заключил собеседник.
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#одежда
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Росавиация: Уход SITA не повлиял негативно на гражданскую авиацию РФ
17 августа 2023, 13:17

Фото: istockphoto.com/Jaroslaw Kilian

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) сообщили о том, что уход глобального провайдера услуг SITA с российского рынка не оказал негативно влияния на гражданскую авиацию России.
«Изменение схемы передачи данных, нужных для обслуживания международных рейсов российских и зарубежных авиакомпаний в аэропортах РФ, связанное с уходом с российского авиарынка глобального провайдера услуг SITA, не оказывает негативного влияния на деятельность гражданской авиации», – приводит АГН «Москва» сообщение Росавиации.

Отмечается, что сейчас уже внедряются и используются альтернативные каналы связи других информационных систем, в том числе отечественные.

До этого сообщалось, что НАТО может поддержать гуманитарный коридор на Украину в Черном море, если Россия начнёт препятствовать проходу судов. Как передаёт utro.ru со ссылкой на Politico слова бывшего главы объединенного контингента блока в Европе Джеймса Ставридиса, Североатлантический альянс может применить и военную технику.

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#россия
#море
#авиация
#техника
#политика
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Росавиация: Из-за грозы три самолёта РФ вошли в воздушное пространство Финляндии и Эстонии
17 августа 2023, 13:11

Фото: iStock/undefined undefined

Три российских самолёта из-за непогоды пересекли закрытые воздушные границы Финляндии и Эстонии. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Уточняется, что самолёты российских авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный ветер», летевшие над Финским заливом, столкнулись с грозой, которая полностью закрыла единственный коридор.

С связи с этим, аэронавигационные службы Финляндии и Эстонии дали своё разрешение на обход этого коридора по территории их государств. Самолёты находились в небе над европейскими странами около 10 минут.

Благодаря взаимодействию Единой системы организации воздушного движения России и службы обеих европейских государств, удалось осуществить безопасные перелёты.

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#самолет
#финляндия
#россия
#перелёт
#граница
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Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале доставили в Москву
Суд Москвы изберет меру пресечения подозреваемому в причастности ко взрыву в Дагестане
17 августа 2023, 12:59

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Москву этапирован подозреваемый в причастности ко взрыву под Махачкалой. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Подозреваемый доставлен в столицу для проведения с ним следственных действий. В ведомстве не сообщили на какой мере пресечения в отношении подозреваемого будут настаивать следователи. 

В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли 35 человек, среди них трое детей. В связи с трагедией власти Дагестана объявили 15 августа днем траура на всей территории республики. 

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил минимизировать ущерб от взрыва в Махачкале.

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#владимир путин
#ущерб
#рф
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Команда Красногорского колледжа вышла в полуфинал Международной премии
17 августа 2023, 12:58

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Команда Волоколамского филиала Красногорского колледжа во главе с директором филиала Натальей Вязовской вышла в полуфинал Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

Студенты представили на международном конкурсе свой авторский проект «Ты + Я = Россия!» в категории «Волонтёры», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Полуфинал ПРемии будет проходить с 5 по 8 сентября в Рязани.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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В Ульяновске со 2 ноября по 7 ноября будет проведен молодежный форум «Большие смыслы».

Российское общество «Знание» проведет ряд мероприятий в субъектах РФ. 

#россия
#форум
#студенты
#лето
#проект
#общество
#страны
#рф
#служба
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Ирина Волк: Почти 80% жителей ЛНР получили российские паспорта
17 августа 2023, 12:47

Фото: iStock/JessAerons

Почти 80% жителей Луганской Народной Республики получили паспорта гражданина Российской Федерации. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она уточнила, что с 2019 года в республике было выдано более 900 тысяч паспортов гражданина РФ, что составляет 80% от общего числа жителей ЛНР. С начала этого года удостоверение личности получили более 542 тысяч граждан.

Также Волк добавила, что в пункты выдачи и замены паспортов в августе ежедневно обращаются около 2,5 тысяч человек. Получить новый паспорт можно в 35 пунктах.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии в новых регионах России составил 18 тысяч рублей. Эта сумма включает в себя социальные выплаты, которые нужны, чтобы сравнять показатели прежней пенсии с нынешней.

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#паспорт
#лнр
#рф
#ирина волк
#мвд
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