Разъезжавший по подмосковному заказнику водитель поплатился за нарушение режима

Фото: Минэкологии МО
Заповедник расположен на границе Можайского и Рузского городских округов. Плановое обследование территории проводили сотрудники Минэкологии региона, администрации муниципалитета и ОМВД России по Рузскому городскому округу.
«В ходе обследования был остановлен легковой автомобиль, который передвигался вне дорог общего пользования. Запрет на это установлен в подавляющем большинстве подмосковных заказников, так как передвижение по бездорожью повреждает почвенный слой и растительность, приводит к стрессу обитателей заповедных мест», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов.По его словам, гражданина привлекли к административной ответственности.
Фирсов напомнил, что «Красностанское Москворечье» – один из самых ценных заказников Подмосковья. Там обитают 127 видов животных, в том числе внесённые в Красную книгу Московской области. Это, например, белый аист, серый журавль, кобчик, чёрный коршун, осоед, речная выдра, рысь и другие.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье провели более 1200 эко-занятий для школьников.