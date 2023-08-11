Разгонный блок со станцией «Луна-25» вышел на околоземную орбиту

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Блок «Фрегат» с лунной станцией «Луна-25» успешно отсоединился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз 2.1б», запущенной с космодрома Восточный, сообщает РИА Новости.
«Произошло успешное отделение головного устройства. Оно теперь находится на базовой орбите», — отметил спикер с наблюдательного поста.Запуск ракеты был выполнен в 02.11 по московскому времени. Теперь блоку «Фрегат» предстоит активировать свой двигатель дважды. Ожидается, что через 1 час 10 минут он направит станцию к Луне.
Это будет первая лунная миссия для современной России. Последнее советское устройство, отправленное к Луне, было «Луна-24» в 1976 году.
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Артем Кузьмин