Размер маткапитала в 2024 году увеличат: как обналичить выплату

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Материнский капитал на первого ребенка в 2024 году будет проиндексирован. Редакция «Радио 1» расскажет о размере выплаты и о том, на какие цели ее можно потратить.
Материнский капитал 2024
Материнский капитал стал выплачиваться в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года на выплаты могли претендовать семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. С 1 января 2020 года материнский капитал начал выдаваться при рождении первенца.
Материнский капитал: индексация 2024
В 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 589,5 тысячи рублей, а на второго – 779 тысяч рублей. По словам министра труда РФ Антона Котякова, прирост составит 44 тысячи рублей в случае рождения первенца и 58 тысяч рублей при рождении второго ребенка.
Проект трехлетнего бюджета страны предусматривает выплаты в размере 4,4 трлн рублей в течение 2024-2026 годов. Прежде премьер министр России Михаил Мишустин заявил, что приоритетным направлением для страны является поддержка семей с детьми.
На что можно потратить материнский капитал
Материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий, погашения кредитов за квартиру или дом, строительства или реконструкции жилья, учебу ребенка, на адаптацию и реабилитацию детей-инвалидов. Выплату можно потратить на установленные законом цели единовременно или частями.
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Куда нужно обращаться, чтобы начислили маткапитал?
С 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется после регистрации новорожденного автоматически. Информация о получении выплаты отображается в личном кабинете на портале «Госуслуги».
Как обналичить материнский капитал
Законного способа для обналичивания материнского капитала не существует. Мошенники придумывают различные схемы, обещая обналичивание выплаты «по закону», однако это уловка, на которую злоумышленники идут ради получения собственной выгоды.
Семьи, в которых ребенок родился после 1 января 2018 года, могут получить часть материнского капитала в виде выплат на карту, которые будут приходить ежемесячно. Однако существует условие, при котором такие выплаты станут возможны: доход каждого члена семьи не должен превышать 2-кратный прожиточный минимум трудоспособного населения.
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