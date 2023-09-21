Разработана первая вакцина от болезни Лайма

Фото: iStock/Foremniakowski
Ученые из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании разработали первую экспериментальную мРНК-вакцину против болезни Лайма для людей. Их исследование было опубликовано в журнале Molecular Therapy.
Доклинические испытания проводились на животной модели. В результате однократной вакцинации у животных формировались высокоактивные антитела, специфичные для антигена, а также активировались Т-клетки. Кроме того, был зафиксирован мощный иммунный ответ со стороны В-клеток, что может способствовать предотвращению инфекции B. burgdorferi в будущем.
Читайте также:
Онищенко призвал россиян закупаться масками и делать прививки
Вирусолог назвал симптомы нового коронавируса «пирола»
Академик Гинцбург: Коронавирус теперь вызывает инфаркты и инсульты
Артем Кузьмин