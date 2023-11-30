Разработчик суперкомпьютеров может оказаться в психбольнице

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Ленинский районный суд Ярославля 30 ноября рассмотрит вопрос о помещении члена-корреспондента РАН Сергея Абрамова в психиатрический стационар. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
Как стало известно, данная мера сроком на 3 недели необходима для проведения Абрамову (включен в перечень террористов и экстремистов) «стационарной экспертизы». Заседание по этому ходатайству пройдет в закрытом режиме.
Разработчика обвиняют в финансировании экстремистской организации. На данный момент он находится под «подпиской о невыезде и надлежащем поведении». Свою вину Абрамов не признает.
Сергей Абрамов является доктором физико-математических наук, специалистом в области системного программирования и IT. С 2003 по 2022 год ученый возглавлял Институт программных систем.
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Разработчика обвиняют в финансировании экстремистской организации. На данный момент он находится под «подпиской о невыезде и надлежащем поведении». Свою вину Абрамов не признает.
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Екатерина Коршунова