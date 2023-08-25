Разработчики ДЭГ рассказали, как удаётся добиться защиты от внешнего вмешательства

Фото: ЦИК России
Разработчики ДЭГ приняли необходимые меры и создали полноценную систему защиты, чтобы отразить все возможные попытки внешнего вмешательства в ход голосования.
Разработчики дистанционного электронного голосования предупреждают: информационная безопасность достигается только совместной работой всех участников избирательного процесса!
Разработчики ДЭГ также рассказали, какие меры по защите своих данных и своего голоса нужно принять избирателям.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора,дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
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Разработчики ДЭГ также рассказали, какие меры по защите своих данных и своего голоса нужно принять избирателям.
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
Читайте также:
Жителям Подмосковья рассказали, как принять участие в выборах, находясь в другом регионе или на отдыхе.
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Алиса Сергиенко