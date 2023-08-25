Разработчики ДЭГ рассказали, как удаётся добиться защиты от внешнего вмешательства

Женщина из Хабаровска, у которой обнаружены симптомы в виде высокой температуры и сыпи, недавно вернулась из Турции, передает РИА Новости. В настоящее время она находится на медицинском обследовании, сообщила Анастасия Равская, представитель минздрава региона.