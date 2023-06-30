Разработка предприятия из Химок вывела на орбиту метеоспутник «Метеор-М»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В составе ракеты, выпущенной на орбиту, использован разгонный блок «Фрегат» производства химкинского АО «НПО Лавочкина»
С космодрома Восточный 27 был произведен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», в составе которой используется разгонный блок «Фрегат», произведенный на предприятии «НПО Лавочкина» в Химках, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
Использование химкинского разгонного блока «Фрегат» в составе позволило вывести ракету-носитель на заданную орбиту.
Благодаря разгонному блоку, произведенному в Химках, удалось вывести на орбиту уже 115 аппаратов.
Попутная полезная загрузка ракеты-носителя включила в себя 39 российских аппаратов и 3 зарубежных космических аппарата. Запуск такого количества российских спутников за один раз стал рекордным в истории отечественной космонавтики.
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Использование химкинского разгонного блока «Фрегат» в составе позволило вывести ракету-носитель на заданную орбиту.
Благодаря разгонному блоку, произведенному в Химках, удалось вывести на орбиту уже 115 аппаратов.
«Весь процесс выведения космических аппаратов обеспечивается в соответствии с полетным заданием без вмешательства с Земли. «Фрегат» имеет более чем 20-летний опыт успешного выведения объектов на целевые орбиты. Возможности включения маршевой двигательной установки до семи раз обеспечивают возможность за один пуск разведение большого количества спутников на различные рабочие орбиты», — поделились в пресс-службе АО «НПО Лавочкина».
Попутная полезная загрузка ракеты-носителя включила в себя 39 российских аппаратов и 3 зарубежных космических аппарата. Запуск такого количества российских спутников за один раз стал рекордным в истории отечественной космонавтики.
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Алиса Сергиенко