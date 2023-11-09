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Развеян популярный миф о строителях египетских пирамид

Строительный эксперт Васильев опроверг бедственное положение рабов
09 ноября 2023, 18:33
Фото: istockphoto.com/WitR

Фото: istockphoto.com/WitR

Строительный эксперт Фёдор Васильев заявил, что информация о бедственном положении рабов, возводивших знаменитые египетские пирамиды, является мифом.

Доказательством тому служат, по его словам, остатки мяса, найденных археологами недалеко от монументов.

«Рабы, создававшие Большого сфинкса и пирамиды в Древнем Египте, вопреки стереотипному мнению, не были голодными рабами. Рабочих отлично кормили, о чём свидетельствуют обнаруженные на месте стройки остатки баранины, говядины и козлятины. Интересно, что Сфинкс не всегда был песчаного цвета. Ученые обнаружили на нём следы краски: лицо было окрашено в красный, а туловище — в синий и желтый цвета», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Васильев.

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#ученые
#стройки
#египет
#история
#строительство
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Глава Истры Витушева отметила улучшение качества автобусных перевозок
09 ноября 2023, 18:35

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Автобусный парк Истры за последние три года обновился на 35%. С начала года при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва поступило 40 новых автобусов, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.
«Развитие транспортного обслуживания – приоритетное направление. Как было отмечено на рабочем совещании, только в 2023 году услугой пассажирских перевозок в Истре воспользовались более 5,2 тыс человек. Основной перевозчик – МАП №7 города Истра, филиал Мострансавто. Предприятие обслуживает 25 муниципальных маршрутов, парк составляет 114 автобусов», – написала Витушева в своём телеграм-канале.  
По её словам, в этом году по просьбам жителей для улучшения качества пассажирских перевозок добавили два круговых рейса; изменили расписание автобусов с учётом графика электричек; в два раза увеличили количество машин на маршруте №8к, чтобы обеспечить подвоз школьников из ЖК «Малая Истра» в школу микрорайона «Восточный» и сократить интервал.  

Помимо этого, ввели дополнительный рейс по маршруту №25 «ст. Истра – Котово» от остановки Котово до Лучинской школы. Кроме того, в течение года было обновлено девять автобусных павильонов на региональных дорогах. 
«В ходе ежедневной работы с обращениями жителей фиксируются случаи, когда автобусы приходят не по расписанию. Однако такие инциденты носят частный характер, и по каждому из них проводится проверка», – отметила Витушева.
Она добавила, что все автобусы истринского филиала готовы к зиме. С водителями и ремонтно-обслуживающими рабочими проведён инструктаж по эксплуатации автомобилей в период холодов. 

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#губернатор
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На Украине запретили видеосервисы с российскими фильмами и телеканалами
09 ноября 2023, 18:25

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

На Украине запретили трансляцию 16 видеосервисов, которые предоставляют доступ к российским телеканалам и фильмам. Об этом сообщается на сайте Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины.
Уточняется, что под запрет попали онлайн-кинотеатры «Амедиатека», Kion, Filmix, «Киноточка» и «Баскино». 

А также сервисы онлайн-телевидения «Триколор Кино и ТВ», «Лайм HD TV», «Смотрёшка» и «Цифровое ТВ 20 каналов». 

Как пояснили в медиарегуляторе, причиной запрета на данные площадки стало предоставление ими доступа к российскому концерту на территории Украины.

Напомним, что на Украине стремительными темпами реализуются программы по борьбе с российской культурой и языком. В 2019 году Верховной радой был принят закон, по которому все граждане при любых обстоятельства должны разговаривать на украинском языке. Также, в стране переименовываются улицы, которые связаны с Россией и сносятся памятники великим русским личностям.

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#кино
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#запрет
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Синоптик Ильин спрогнозировал низкое давление в Москве
09 ноября 2023, 18:00

Фото: istockphoto.com/Inna Polekhina

Синоптик Александр Ильин заявил, что в Москве в выходные ожидается понижение атмосферного давление.
Так, в воскресенье давление опуститься до 740 мм ртутного столба из-за приближения атмосферного фронта.

«В столице будет пасмурно. В субботу днём воздух максимально прогреется до плюс 5-7°C. А в ночные часы температура будет плюс 2-4°C. Ветер сохранит свое южное направление и останется достаточно плотным. Его скорость составит 5-10 м в секунду. Осадков не ожидается», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» синоптик.

При этом, по его прогнозу, в воскресенье будет холоднее, начнётся дождь, местами ожидается порывистый ветер.

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«Нет времени»: что сказали в Госдуме об идее Матвиенко отменить НДФЛ
Депутат Бессараб: идея освободить многодетные семьи от НДФЛ заслуживает внимания
09 ноября 2023, 17:52

Фото: РИА Новости/Совет Федерации РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить многодетных семей от налога на доходы физических лиц. Редакция «Радио 1» расскажет, поможет ли это решить проблему семей, которые воспитывают трех и более детей, будет ли принята инициатива, и как на предложение отреагировали в Госдуме.

Что сказала Матвиенко о многодетных и НДФЛ

 
Спикер Совфеда озвучила предложение об облегчении налоговой нагрузки на российские многодетные семьи в ходе парламентских слушаний 9 октября. Матвиенко заявила, что освобождение многодетных семей от налогов станет мерой поддержки, которая позволит изменить демографическую ситуацию в стране в лучшую сторону.

Председатель Совфеда подчеркнула, что российские власти должны особенное внимание уделить семьям с «высоким потенциалом рождаемости», то есть тем, у кого уже есть дети. Матвиенко подчеркнула, что сейчас такая категория находится на историческом максимуме, в нее входят семейные пары в возрасте от 30 до 40 лет.  

По мнению спикера Совфеда, государству также нужно подумать о мерах поддержки дедушек и бабушек, которые занимаются воспитанием внуков.

Какой НДФЛ в России

 
На сегодняшний день налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в России варьируется от 9% до 35% в зависимости от видов и размеров дохода. Также существует специальная ставка в размере 30%, она предусмотрена для тех, кто получает доход не от трудовой деятельности. 

35% от суммы доходов россияне оплачивают за большие призы или выигрыши. Аналогичным размером налога облагаются доходы по банковским вкладам.    

Матвиенко предложила давать семьям квартиры при рождении третьего ребёнка
Матвиенко предложила давать семьям квартиры при рождении третьего ребёнка

Сколько в РФ многодетных семей


В 2023 году число многодетных семей не превышает 2,3 млн. Об этом свидетельствуют данные правительства РФ. Согласно законодательству, многодетными семьями в России считаются те, у кого на воспитании более трех несовершеннолетних, однако каждый регион вправе определять многодетность по индивидуальным критериям.

В Госдуме оценили предложение Матвиенко освободить многодетные семьи от НДФЛ


Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко об отмене НДФЛ для многодетных семей в беседе с изданием RT. Депутат подчеркнула, что инициативы, касающиеся поддержки многодетных семей или пожилых граждан, заслуживают внимание. Бессараб пояснила, что любые предложения должны быть оценены с точки зрения того, во сколько они могут обойтись бюджету. Она добавила, что утверждение инициатив происходит после принятия дополнительных законов. 

На сегодняшний день уже рассматриваются поправки, касающиеся федерального бюджета и бюджета социального фонда, отметила депутат.  

«К сожалению, сегодня мы уже рассматриваем поправки ко второму чтению. То есть если сегодня дополнительного что-то вносить, уже просто не хватит времени», — пояснила Бессараб.


Освобождение многодетных семей от НДФЛ ничего не изменит


Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко прокомментировал предложение спикера Совфеда и заявил, что освобождение о уплаты налогов многодетных семей не избавит Россию от демографической проблемы.

Депутат Нилов призвал дать свободу в использовании маткапитала
Депутат Нилов призвал дать свободу в использовании маткапитала

Ткаченко пояснил, что в первую очередь нужно определить на федеральном уровне какая семья считается многодетной. Он привел в пример Москву и Подмосковье и указал на различия в подходе к определению многодетности.
 
«Например, в Москве, если старшему ребенку исполнилось 18, то семья все еще считается многодетной. А в Подмосковье после достижения совершеннолетия старшим ребенком, семья теряет этот статус», — пояснил Ткаченко.

Эксперт также указал на то, что об отмене НДФЛ не может быть речи до тех пор, пока статус многодетной семьи не будет установлен для всех регионов. По его мнению, исправить демографическую ситуацию поможет пересмотр налоговой системы страны в целом. О том, какие меры предложил Ткаченко и почему он выступил за то, чтобы в России не начисляли социальных пособий, читайте в материале «Радио 1».

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#меры
#многодетные матвиенко
#налог
#рф
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В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели перед госпраздниками
09 ноября 2023, 17:46

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли законопроект об уменьшении продолжительности рабочей недели с 40 до 39 часов, а также о сокращении рабочего дня на один часть перед государственным праздником.
С такой инициативой выступил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. 

Отмечается, что при принятии законопроекта, будут внесены изменения в Трудовой Кодекс РФ. 

Ранее в Госдуме предложили ввести материальное поощрение женщинам, которые отказались от аборта. Уточняется, что речь идёт о выплатах россиянкам, которые изменили своё решение и родили ребёнка, с последующей передачей его на воспитание государству. Автором инициативы стал депутат Султан Хамзаев. 

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#госдума
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#рабочая неделя
#график
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Лучших работников сельского хозяйства наградили в Серебряных Прудах
09 ноября 2023, 17:40

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В торжественной обстановке наградили лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за высокие показатели. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Поздравить жителей городского округа приехал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Игорь Жаров. Он наградил благодарностями и ценными подарками тружеников сельского хозяйства.
Также Игорь Жаров подчеркнул, что Серебряные Пруды являются жемчужиной в зерновом крае Московской области. Городской округ входит в тройку лидеров среди сельскохозяйственных муниципалитетов региона.

Стоит отметить, также для гостей торжества был организован праздничный концерт «Земной поклон работникам села!» от работников культуры.

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#серебряные пруды
#концерт
#городской округ
#подмосковье
#сельское хозяйство
#работники
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Выросло число россиян, пользующихся распродажами для крупных покупок
09 ноября 2023, 17:21

Фото: istockphoto.com/darkovujic

Исследование Ozon показало, что россиян, которые делают крупные покупки в рамках распродаж, стало больше.
Так, если в прошлом году пользовались распродажами для серьёзных покупок 13% граждан, то сейчас их число достигло 17%. При этом, каждый шестой совершает покупки на распродажах часто, а половина россиян отметили, что заранее готовятся к «11.11» и «Чёрной пятнице».

Как уточняет Газета.ру, 40% граждан тратят во время распродаж до 5 тыс. рублей, 29% — от 5 до 10 тыс. рублей, а 16% — от 10 до 20 тыс. рублей.

А самая популярная категория товаров, которые покупаются на распродажах – «Одежда и обувь».

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#покупки
#распродажа
#россияне
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Российские учёные нашли метод создавать аналоги природных стёкол
09 ноября 2023, 17:08

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

В Санкт-Петербурге учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и СПбГУ синтезировали искусственные аналоги природных стёкол, которые формируются из-за падения метеоритов.
«Наша научная группа разработала метод, который позволяет получить искусственные стекла, содержащие наночастицы оксидов железа. Для этого мы создали условия, максимально приближенные к тем, в которых космогенные горные породы формируются в природе без вмешательства человека», – пояснила в беседе с Газета.ру соавтор исследования, доцент кафедры физики Земли СПбГУ Елена Сергиенко.

Отмечается, что эти импактиты – породы, образующиеся в результате падения метеоритов на Землю – в дальнейшем могут применяться в медицине.

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#ученые
#наука
#медицина
#земля
#космос
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В Серебряных Прудах почтили память полицейских, погибших при исполнении
09 ноября 2023, 17:01

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В Серебряных Прудах полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Память сотрудников полиции почтил состав руководства ОМВД России по г.о. Серебряные Пруды.

Сотрудники правоохранительных органов почтили память сотрудника патрульно-постовой службы старшего сержанта милиции Сергея Юрьева, погибшего при выполнении служебных обязанностей.

В 2001 году Сергей был отправлен в служебную командировку в Чечню. В ходе выполнения служебного долга он получил ранения несовместимые с жизнью. В 2002 году был посмертно награждён Орденом Мужества указом Президента Российской Федерации. 

Кроме этого, полицейские возложили цветы к памятнику милиционерам ОВД Ивану Богдашову и Николаю Окунькову, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Также сотрудники полиции почтили память коллег минутой молчания.

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