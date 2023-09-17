Развожаев: Дым в Севастополе связан с использованием аэрозольной маскировки

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале объяснил возникновение дыма в районе Южной бухты применением аэрозольной маскировки ЧФ.
«Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота — используются табельные средства аэрозольной маскировки», — говорится в публикации.
Развожаев отметил, что дым абсолютно безопасен для здоровья и призвал доверять только официальной информации.
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