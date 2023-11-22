РБК: Гендиректор крупнейшей в мире криптобиржи Binance уходит в отставку

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Глава крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance Чанпэн Чжао подтвердил, что уходит со своей должности, которую он занимал со дня основания площадки в 2017 году, а его место займёт экс-глава по вопросам региональных рынков Ричард Тенг. Об этом пишет «РБК-Крипто».
Отставка Чжао прошла в рамках сделки по урегулированию обвинений американских властей США в адрес криптобиржи. Против неё уже выдвинули три уголовных обвинения, а кроме того, ей вменяют отсутствие мер по противодействию финансирования терроризма и торговли наркотиками и нарушение санкций Соединённых Штатов.
Теперь Binance выплатит властям США несколько штрафов на общую сумму $4,3 млрд, чтобы урегулировать все обвинения. При этом Чанпэн Чжао лично выплатит штраф в размере $50 млн. в рамках признания вины.
В своей прощальной публикации, обращённой к сотрудникам криптобиржи, Чжао отметил, что ни в одном из пунктов обвинения Binance не предъявлялось использование клиентских средств или манипулирование рынком.
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Теперь Binance выплатит властям США несколько штрафов на общую сумму $4,3 млрд, чтобы урегулировать все обвинения. При этом Чанпэн Чжао лично выплатит штраф в размере $50 млн. в рамках признания вины.
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Артем Путинцев