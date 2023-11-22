РБК: Гендиректор крупнейшей в мире криптобиржи Binance уходит в отставку

Глава крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance Чанпэн Чжао подтвердил, что уходит со своей должности, которую он занимал со дня основания площадки в 2017 году, а его место займёт экс-глава по вопросам региональных рынков Ричард Тенг. Об этом пишет «РБК-Крипто».